6年前救火酒駕演員！　《浪漫的體質》尹志溫「爛醉偷車騎」遭逮捕

南韓演員尹志溫（윤지온）驚爆因酒後駕駛遭警方逮捕，甚至在醉得不省人事的情況下，還擅自騎走停放在路邊的機車，事件引發各界譁然。他已在社群平台承認錯誤並鞠躬致歉，同時宣布退出正在拍攝的電視劇《有了小孩（아기가 생겼어요）》。

▲尹志溫酒駕遭逮。（圖／翻攝自Instagram／jiii0n__）



尹志溫透過Instagram表示：「因為這樣不光彩的事情向大家傳遞消息，我心情沉重且感到抱歉，9月16日我喝到失去意識，竟犯下擅自騎走停在路邊機車的錯誤行為。」他強調自己已全面承認指控，並正在了解受害情況，「因為我的輕率行為，讓支持我的人們受到傷害和失望，我真的無地自容，向大家誠摯致歉。」

他進一步承諾，「我會以深刻的警惕心，終生懊悔，並誠實面對後續調查，接受所有處分，毫無任何藉口。」強調將以此為教訓，避免同樣事件再度發生。

▲尹志溫道歉文。（圖／翻攝自Instagram／jiii0n__）



尹志溫原本正在拍攝新劇《有了小孩》，該劇自7月開拍，預計明年播出，已完成超過一半拍攝。製作方臨時決定讓他下車，相關人士直呼「非常錯愕」。事實上，他2013年以舞台劇出道，2019年憑《浪漫的體質》受到矚目，之後接連演出《你是我的春天》、《智異山》、《媽媽朋友的兒子》、《無用的謊言》等作品，逐步累積知名度。諷刺的是，他當年正是因替補另一位因酒駕事件退出的演員，才獲得機會進入大眾視野，如今卻因同樣爭議斷送演藝之路。

