「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

▲翁滋蔓近年相當熱衷高爾夫運動，余函彌現在則都專注於創立的服飾品牌Yuyu Active。（圖／翻攝自翁滋蔓、余函彌IG）

圖文／鏡週刊

包含陳匡怡在內的「台大五姬」翁滋蔓、余函彌、吳依潔與劉乃潔，昔日以高學歷與亮眼外貌走紅，已各自發展10餘年，翁滋蔓（農推蔓）是五姬中仍活躍於演藝圈的一位，近期也在慈善高爾夫活動公開亮相，面對婚期傳聞，她僅笑言「會在合適時機分享」，態度低調而保留。她仍持續參與綜藝與主持，維持螢光幕能見度。

余函彌（資工彌）專注於創立的服飾品牌Yuyu Active。外界曾傳出品牌經營不順、可能收攤，她隨即澄清「絕對沒有要收起來」，並透露正籌備升級企劃。由於粉絲關切她情緒狀態，她更特別發表「不自殺聲明」，強調身心健康，呼籲外界勿過度揣測，展現創業者的堅韌。

吳依潔（戲劇依）和神旺大飯店董事長獨子蔡紹仁結婚後，陸續生下2女1子目前專注家庭，雖然鮮少公開露面，但偶爾透過社群分享生活點滴，展現幸福主婦的一面。過去她因攜帶防狼噴霧入境香港遭扣留曾登上新聞，如今則選擇低調，重心全放在家庭。

至於劉乃潔（獸醫乃），則完全走出娛樂光環，專注於學術，畢業後便前往英國劍橋大學進修，2016年成功取得獸醫博士學位，現任台大獸醫系助理教授，也成為五姬中最穩定、低調的一位。

▲王郁文（左）捲入高虹安涉詐領助理費案。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）

過去還有被網友選出的「台大十三妹」，包括「公衛文」「農化蓁」「中文伶」「政治賀」「護理咩」「會計郭」「會計品」「夜中 G」「工管汝」等共13位校園美女。

其中較常被提及的是王郁文（公衛文），就讀台大公共衛生學系，畢業後她曾在綜藝節目出現，也曾任職立法委員助理，因捲入高虹安涉詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元，被判刑2年、緩刑5年。

另一位是「工管汝」林俞汝，曾加入演藝圈，參與多部戲劇演出，並在2016年加入17直播，挑戰當直播主，也斜槓當保險業務，目前仍活躍於社群媒體，還將發行明年的寫真年曆。





