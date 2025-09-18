ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

男星住高級Villa「半夜傳腳步聲」
LINE電腦版「大規模災情」
楊丞琳結婚6周年放閃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宇宙 阿夫 Andy 王柏傑 謝欣穎 沈建豪 楊丞琳 李榮浩

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

五姬去哪兒／獨家！「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

▲翁滋蔓近年相當熱衷高爾夫運動，余函彌現在則都專注於創立的服飾品牌Yuyu Active。（圖／翻攝自翁滋蔓、余函彌IG）

圖文／鏡週刊

包含陳匡怡在內的「台大五姬」翁滋蔓、余函彌、吳依潔與劉乃潔，昔日以高學歷與亮眼外貌走紅，已各自發展10餘年，翁滋蔓（農推蔓）是五姬中仍活躍於演藝圈的一位，近期也在慈善高爾夫活動公開亮相，面對婚期傳聞，她僅笑言「會在合適時機分享」，態度低調而保留。她仍持續參與綜藝與主持，維持螢光幕能見度。

余函彌（資工彌）專注於創立的服飾品牌Yuyu Active。外界曾傳出品牌經營不順、可能收攤，她隨即澄清「絕對沒有要收起來」，並透露正籌備升級企劃。由於粉絲關切她情緒狀態，她更特別發表「不自殺聲明」，強調身心健康，呼籲外界勿過度揣測，展現創業者的堅韌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳依潔（戲劇依）和神旺大飯店董事長獨子蔡紹仁結婚後，陸續生下2女1子目前專注家庭，雖然鮮少公開露面，但偶爾透過社群分享生活點滴，展現幸福主婦的一面。過去她因攜帶防狼噴霧入境香港遭扣留曾登上新聞，如今則選擇低調，重心全放在家庭。

至於劉乃潔（獸醫乃），則完全走出娛樂光環，專注於學術，畢業後便前往英國劍橋大學進修，2016年成功取得獸醫博士學位，現任台大獸醫系助理教授，也成為五姬中最穩定、低調的一位。

五姬去哪兒／獨家！「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

▲王郁文（左）捲入高虹安涉詐領助理費案。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）

過去還有被網友選出的「台大十三妹」，包括「公衛文」「農化蓁」「中文伶」「政治賀」「護理咩」「會計郭」「會計品」「夜中 G」「工管汝」等共13位校園美女。

其中較常被提及的是王郁文（公衛文），就讀台大公共衛生學系，畢業後她曾在綜藝節目出現，也曾任職立法委員助理，因捲入高虹安涉詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元，被判刑2年、緩刑5年。

另一位是「工管汝」林俞汝，曾加入演藝圈，參與多部戲劇演出，並在2016年加入17直播，挑戰當直播主，也斜槓當保險業務，目前仍活躍於社群媒體，還將發行明年的寫真年曆。



更多鏡週刊報導
五姬去哪兒／獨家！飯局自拍「鬆軟愛撒嬌」惹怒台大學長　陳匡怡嗆：老婆生氣喔？
「台大五姬」狂曬追求者名車、餐廳求婚遭網酸　陳匡怡回擊：講低能話
暗黑栽贓謀奪產／PEETA葛格染麻疑雲大反轉　「藏鏡人曝光」為經營權慫恿Alisa栽贓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

10小時前

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

11小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

9小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

21小時前

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

9小時前

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

1小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

21小時前

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

8小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

23小時前

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

10小時前

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

8小時前

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

10小時前

熱門影音

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻

郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

看更多

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前0

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

22分鐘前1

琳妲剛搬新家「狗仔假裝等公車露餡」：可以不要打擾我和媽媽嗎？

37分鐘前0

9月18日星座運勢／金牛座財運狂收大批獲利！　射手掠取佳人芳心

53分鐘前21

成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

1小時前1

台首位「千萬訂閱網紅」奇軒進軍大銀幕！　跨界挑戰合體Lulu送祝福

1小時前63

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

1小時前36

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

2小時前62

威廉PO文敵不過網友一句話！分享入圍喜悅慘歪樓　按讚數比他多4倍

7小時前51

《河鰻》激情綑綁戲一鏡到底！柯泯薰求聞男主味道　潘綱大特訓繩縛技巧

8小時前40

《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

讀者迴響

熱門新聞

  1. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    10小時前3417
  2. Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！
    11小時前5030
  3. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    9小時前1411
  4. 快訊／王柏傑反擊了！
    21小時前165
  5. 楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！曝手術近況
    9小時前2011
  6. 「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠
    1小時前66
  7. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    21小時前45
  8. 大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」
    8小時前16
  9. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    23小時前46
  10. 家寧出庭後曬車上自拍曝心境
    10小時前3420
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合