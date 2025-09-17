樂團自薦當暖場被拒：要就直接當嘉賓　謝和弦私下超暖舉動曝光

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「八青哥」自2021年成軍，以「魯蛇精神」唱出年輕世代心聲，三位團員皆是資深音樂製作人，曾以〈看你過得不好 那我就放心了〉在YouTube創下20萬點閱，首張專輯《魯卡司》邀來五月天瑪莎等人助陣。他們今年啟動「衝向你99」快閃計畫，三個半月內挑戰全台99場街頭演出，9月21日將在Legacy開唱，邀請千名樂迷共同見證第100場演出。

▲ 樂團八青哥開心能和偶像謝和弦同台演出。（圖／青春音樂、馬槽音樂提供）

這次在「衝向你99」快閃計畫途中，他們更受邀參與八三夭「夭怪嘉年華」以及謝和弦演唱會。Yolo分享，他剛學吉他的時候，為了想學更多和弦，在網路上意外發現「吉他和弦家族」，點進去發現全都是謝和弦的照片跟Demo歌曲，「當時謝和弦還尚未正式發行過任何作品，但在網路上的demo已經小有名氣，我因此誤打誤撞開始知道他，也開始聽他的歌，也開始學他的方式寫歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉他手閔翔曾擔任過謝和弦的演唱會音響師，「我們厚著臉皮去問扣哥，可不可以去幫他暖場？他居然想都沒有想就爽快答應，還說不要暖場，要就去當嘉賓！」這次當謝和弦演唱會嘉賓，Yolo一開始因為同台兒時偶像有點害怕，「見面後，疑慮完全被消除。才發現扣哥其實是個很溫暖的人，也很照顧我們的感受，在演唱時，我如果沒跟上，他就馬上補。不只專業，還很細膩！」

▲ 樂團八青哥啟動「衝向你99」快閃計畫。（圖／青春音樂、馬槽音樂提供）

而閔翔早期也曾在八三夭的工作室打拼，現在能以樂團身份再度與八三夭接觸，更讓他感慨：「可以再次衝向這些前輩們，我們感到很幸福，就算音樂這條路有時候孤單，但我們知道，前方早有人替我們衝鋒。」快閃之旅遍及高雄西子灣、台中高美濕地、羅東夜市等地，甚至亂入高中畢旅與早餐店聯名開唱。雖遇暴雨、器材毀損、被保全驅離等突發狀況，他們仍堅持開唱，笑稱：「現在哪怕沒麥克風也能演！」把挑戰當訓練，盼在專場展現成果。