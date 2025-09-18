9月18日星座運勢／金牛座財運狂收大批獲利！ 射手掠取佳人芳心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：積極面對問題
感情：兩人皆大歡喜
財運：攜手償還貸款
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙子座
工作：等待開花結果
感情：平穩安定幸福
財運：刻苦生活結束
幸運色：米黃色
貴人：處女
小人：金牛
天秤座
工作：停止流言蜚語
感情：開心愉快相處
財運：可以學習投資
幸運色：翡翠綠
貴人：射手
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座
工作：放心得到資源
感情：對自己有信心
財運：自信處理資金
幸運色：鵝黃色
貴人：天蠍
小人：雙子
金牛座
工作：正職兼職皆旺
感情：美好運氣到來
財運：收割大批獲利
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：魔羯
處女座
工作：加班完成急件
感情：進行相親安排
財運：切勿進行合夥
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座
工作：可以美夢成真
感情：聽取家人建議
財運：進場小額投資
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：射手
天蠍座
工作：放下三心二意
感情：面對心中疑惑
財運：處理年久資產
幸運色：墨綠色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座
工作：尋找更好工作
感情：獲得情人讚賞
財運：團隊合作賺錢
幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：處女
【火象星座】
牡羊座
工作：靈機一動時刻
感情：想要調整相處
財運：小心亦步亦趨
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：天蠍
獅子座
工作：懂得居安思危
感情：幸福美滿環繞
財運：積極處理股票
幸運色：孔雀藍
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座
工作：風光明媚季節
感情：掠取佳人芳心
財運：聽取眾人意見
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
