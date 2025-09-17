9月17日星座運勢／魔羯座投資獲利滿溢 天秤座財務壓力消失實現夢想
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：達成業績目標
感情：全體和樂融融
財運：平穩安定成長
幸運色：玫瑰紅
貴人：獅子
小人：牡羊
雙子座
工作：完成檢查清單
感情：發現美夢成真
財運：努力賺取價差
幸運色：銅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座
工作：新的機會展開
感情：可以實現夢想
財運：財務壓力消失
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座
工作：短期出差開始
感情：面對心中感覺
財運：豐盛獲利滿溢
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座
工作：可以自己安排
感情：自由自在相處
財運：研究股票秘訣
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
處女座
工作：放下內心糾結
感情：進行全部努力
財運：可以獲得紅利
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座
工作：大好時機到來
感情：家人集合討論
財運：堅持專業眼光
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：射手
天蠍座
工作：努力積極升官
感情：投入所有感情
財運：注意投資風險
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：獅子
雙魚座
工作：等待加薪時機
感情：身為溝通橋樑
財運：拒絕陌生邀約
幸運色：青色
貴人：處女
小人：射手
【火象星座】
牡羊座
工作：放開心中包袱
感情：努力做好溝通
財運：擁有十足信心
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：射手
獅子座
工作：堅持心中理想
感情：順利達成目標
財運：可以再創高峰
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天蠍
射手座
工作：成績平穩順利
感情：開始追求佳人
財運：設定更好目標
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響