鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

香港動作電影《阿龍》由歌壇天王鄭中基自導自演，為了電影中復仇父親的角色，瘋狂增肌，進行長達6個月的肉體改造，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。對於整個改造過程，鄭中基大呼高估了自己，「增重和增肌過程的辛苦程度真的超乎想像，當身體重量增加很多，但肌力仍是不夠，鐵塊差點拉不動啊！」

▲鄭中基為《阿龍》長達6個月的肉體改造。（圖／華映提供）

電影《阿龍》由歌壇天王也是金馬得主的鄭中基自導自演，但拍攝完成碰到疫情而延期，讓電影拍攝多年後，才終於確定在今年上映，鄭中基表示從拍攝到後製都面臨重重挑戰，「幸好整個團隊還是克服所有難題，讓電影可以上映。」

他表示《阿龍》的靈感是看到許多新聞，可能因為父母一個疏忽就釀下禍根，讓身邊的孩子發生意外，導致危險，「小朋友少看一眼都有可能鑄成大錯，想給父母們一些提醒。」而片中他扮演的父親阿龍因女兒被拐子集團擄走更慘遭殺害，讓他氣憤難平，決定不計一切代價要尋人報仇。

▲鄭中基表示《阿龍》的靈感是看到許多新聞，可能因為父母一個疏忽就釀下禍根。（圖／華映提供）

鄭中基扮演的角色為了復仇，要從弱雞變成猛虎，所以電影必需分成兩個階段拍攝，中間必需停下半年讓他去鍛練肌肉，他說：「最辛苦的是要不停的吃，每天都吃很多餐，重量不夠很難增加肌肉。我平日不是吃很多的人，要這樣一直吃真的很累。」

但他仍努力讓自己增重13.5公斤，但要化身成筋肉人，不能光靠爆吃，還要重訓，才能培養出力量，他自嘲笑說：「我已經吃得超多，但沒有力氣，健身房裡的鐵塊都拉不太動，只能拉起很薄的一片，所以要鍛練，但這時又要限制吃的東西，不能吃澱粉和油膩的食物，還要不停跑步，拍攝時期也要一直維持身材，我可能高估了自己，這過程比我想像中更為辛苦。」

▲鄭中基飾演的阿龍，為了留在當地，與泰國華僑阿蘭（右，周秀娜飾）再婚。（圖／華映提供）

電影另一位導演胡耀輝說：「鄭中基為了演出個角色真的付出超多努力，我們都很滿意他身體的改變成果，但只有他覺得不OK。」雖已經操練出48吋的超大胸肌，視覺前後差異極大，但鄭中基仍對肉體改造的結果不是非常滿意，「還可以練到更好的，但整個劇組無法等待那麼久。」

因為小童星傅舜盈成長的過程很快，怕等待超過半年，她的模樣就大不相同，難以連戲。已經當爸爸的鄭中基了解小孩成長的速度，他說：「時間真的不等人，可能幾個月後，盈盈就會又長高了幾公分，牙齒可能也會換了。」因此劇組半年後便展開第二階段的拍攝，努力克服時間問題，終於完成電影。

▲鄭中基在《阿龍》不惜一切代價，只為揪出所有害死女兒的匪徒報仇。（圖／華映提供）

《阿龍》描述阿龍（鄭中基 飾）和8歲的女兒螢螢（傅舜盈 飾）相依為命，因揹負前妻賭債而生活潦倒，樂觀的他沒有抱怨半句，深信好人有好報。阿龍終於還清債務，為了完成女兒心願，父女一起去泰國旅遊，但螢螢竟在旅程中被拐子集團擄走。

痛失至親的阿龍徹底放棄心中的善良，為了留在當地，與泰國華僑阿蘭（周秀娜 飾）再婚，更一直打聽拐子集團的消息，不惜一切代價，只為揪出所有害死女兒的匪徒報仇，化身成雙手沾血的復仇者，最後他能夠大徹大悟，重拾昔日善念；還是墜入仇恨的地獄呢？《阿龍》將於10月17日上映。