Sandy「鏡頭前伸舌頭的」放閃老公！上衣中間整排挖洞…出遊穿超辣

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會分享婚姻生活。她近日便在社群網站上傳了一系列和老公出遊的照片，其中一張在鏡頭前伸舌頭的畫面，閃瞎大批粉絲。

照片中，可以看到Sandy身穿白色上衣，正中間整排挖洞綁帶設計，大方露出內搭的黑背心和平坦肚皮。最後，她以藍色棒球帽與紫色背包相互呼應，整體造型清新又率性。

格外引起討論的是，Sandy在其中一張照片中，用側臉入鏡的同時，還俏皮地伸出了舌頭，站在後面的老公比YA露出燦笑，夫妻倆私底下的互動超甜蜜。

不只這樣，Sandy還感性地說：「當然還是要在草地上跑一跑，除了放電也是在跟大自然借一點⋯借一點什麼？借一點自由無拘和很多的『沒關係』。」她透露除了奔跑，還盡情在草地上滾動、大聲喊叫、追逐打鬧，「當然，整天還是有好多看看走走、吃吃喝喝，一切都還是狼狽又很棒，可是最喜歡的是這一點點的草地。」