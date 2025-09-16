AI寫歌「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋芸樺、蔡凡熙現身信義區打工
明晚變天「連4天雨炸全台」
朴寶劍親自抓黃牛
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小鬼 KID 亞亞 陳漢典 Lulu 蔡尚樺 劉力穎 吳姍儒

AI寫歌「打敗AKB48之父」秋元康！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的

記者劉宜庭／綜合報導

日本傳奇製作人秋元康一手打造女子天團AKB48，被譽為「AKB48之父」，近日在一場與AI進行的歌曲製作對決中，竟意外落敗，讓指原莉乃驚訝地大喊：「哇～！不可能吧！！」他則難掩懊悔表情：「我是全力以赴去寫的。」

▲AI作曲「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▲AI作曲「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▲秋元康跟「AI秋元康」比賽寫歌，獲得較多票數的歌曲將成為AKB48 20週年新歌。（圖／翻攝自IG／AKB48）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了慶祝AKB48迎來成立20週年，節目《秋元康×AI秋元康～AKB48新曲製作對決～》策劃了一項史無前例的企劃，那就是由總製作人秋元康，對決一個模仿其創作思維的「AI秋元康」，雙方從作詞、製作、選拔成員到決定Center站位，進行全方位的競爭，最終完成兩首歌曲，透過公開投票決定哪一首將成為AKB48的正式新單曲，而落敗的作品將被永久封存。

「AI秋元康」是利用Google的AI助手「Gemini」打造而成，它深度學習了秋元康過去所有創作的歌曲歌詞、散文及訪談語錄，從中徹底分析並導出其獨特的用詞習慣與「成功模式」。在不公布創作者的情況下，兩首新歌《セシル》與《思い出スクロール》於9月7日開放給大眾進行投票。

▲AI作曲「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▲AI作曲「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▲兩首新歌《セシル》與《思い出スクロール》於9月7日開放給大眾進行投票。（圖／翻攝自IG／AKB48）

節目中揭曉，《セシル》是由秋元康本人創作，靈感來自60至70年代流行的「塞西爾短髮」，描寫女性之間相互憧憬的情感；而《思い出スクロール》（回憶的卷軸）則是由AI秋元康創作，是一首充滿令和時代風格的新型態失戀歌曲。這場劃時代的人機大戰在15日播出揭曉結果，秋元康的《セシル》獲得了10,535票，而AI秋元康的《思い出スクロール》則以14,225票勝出！

當結果公布時，現場來賓指原莉乃驚訝地大喊：「哇～！不可能吧！！」，而身為本尊的秋元康則難掩懊悔地表示：「我該如何反應呢？真的很遺憾。我是全力以赴去寫的。」節目最後，AI秋元康做出結論：「AI擅長從過去的數據中，導出最大公約數的正確答案。或許真正的我（秋元康）因為這次的失敗，反而會嘗試展現一些全新的東西。」面對AI的安慰，秋元康則直接吐槽：「吵死了！」為這場世紀對決畫下一個饒富趣味的句點。

▲AI作曲「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▲AKB48出道20週年。（圖／翻攝自IG／AKB48）

▼AI秋元康對決秋元康。

▼AI寫的歌被正式發行了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秋元康AKB48AKB48之父AI

推薦閱讀

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

4小時前

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

5小時前

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

2小時前

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

13小時前

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

13小時前

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

4小時前

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

16小時前

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

12小時前

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

21小時前

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

17小時前

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

14小時前

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

1小時前

熱門影音

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億

HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前1

隋棠胖8kg近況曝光！　貼身洋裝「狂秀S形火辣曲線」親揭增重原因

24分鐘前8

百萬網紅外送訂三寶飯！一看帳單「這麼貴」傻眼：老百姓吃不起耶

1小時前80

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

1小時前0

AI寫歌「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的

2小時前70

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

2小時前1

樂天新MC「人生第一次入圍金鐘」！激動淚崩：阿爸我要去走紅毯了

4小時前66

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

4小時前0

9月16日星座運勢／水瓶事業愛情煥然一新　獅子衝出海外收穫幸福

4小時前20

Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！　客人見本尊當快遞小弟傻眼

4小時前3945

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！
    4小時前7845
  2. 鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG
    5小時前185
  3. GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選
    2小時前14
  4. 小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友
    13小時前2814
  5. 亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了
    13小時前228
  6. 正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光
    4小時前126
  7. 陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：不久跟我走真的
    16小時前286
  8. 連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐失落心聲
    12小時前204
  9. 韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛
    21小時前202
  10. 正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　長文還原挨揍經過
    17小時前3010
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合