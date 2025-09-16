AI寫歌「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的

記者劉宜庭／綜合報導

日本傳奇製作人秋元康一手打造女子天團AKB48，被譽為「AKB48之父」，近日在一場與AI進行的歌曲製作對決中，竟意外落敗，讓指原莉乃驚訝地大喊：「哇～！不可能吧！！」他則難掩懊悔表情：「我是全力以赴去寫的。」

▲秋元康跟「AI秋元康」比賽寫歌，獲得較多票數的歌曲將成為AKB48 20週年新歌。（圖／翻攝自IG／AKB48）

為了慶祝AKB48迎來成立20週年，節目《秋元康×AI秋元康～AKB48新曲製作對決～》策劃了一項史無前例的企劃，那就是由總製作人秋元康，對決一個模仿其創作思維的「AI秋元康」，雙方從作詞、製作、選拔成員到決定Center站位，進行全方位的競爭，最終完成兩首歌曲，透過公開投票決定哪一首將成為AKB48的正式新單曲，而落敗的作品將被永久封存。

「AI秋元康」是利用Google的AI助手「Gemini」打造而成，它深度學習了秋元康過去所有創作的歌曲歌詞、散文及訪談語錄，從中徹底分析並導出其獨特的用詞習慣與「成功模式」。在不公布創作者的情況下，兩首新歌《セシル》與《思い出スクロール》於9月7日開放給大眾進行投票。

▲兩首新歌《セシル》與《思い出スクロール》於9月7日開放給大眾進行投票。（圖／翻攝自IG／AKB48）



節目中揭曉，《セシル》是由秋元康本人創作，靈感來自60至70年代流行的「塞西爾短髮」，描寫女性之間相互憧憬的情感；而《思い出スクロール》（回憶的卷軸）則是由AI秋元康創作，是一首充滿令和時代風格的新型態失戀歌曲。這場劃時代的人機大戰在15日播出揭曉結果，秋元康的《セシル》獲得了10,535票，而AI秋元康的《思い出スクロール》則以14,225票勝出！

當結果公布時，現場來賓指原莉乃驚訝地大喊：「哇～！不可能吧！！」，而身為本尊的秋元康則難掩懊悔地表示：「我該如何反應呢？真的很遺憾。我是全力以赴去寫的。」節目最後，AI秋元康做出結論：「AI擅長從過去的數據中，導出最大公約數的正確答案。或許真正的我（秋元康）因為這次的失敗，反而會嘗試展現一些全新的東西。」面對AI的安慰，秋元康則直接吐槽：「吵死了！」為這場世紀對決畫下一個饒富趣味的句點。

▲AKB48出道20週年。（圖／翻攝自IG／AKB48）



▼AI秋元康對決秋元康。



▼AI寫的歌被正式發行了！