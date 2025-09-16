鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

圖文／鏡週刊

鬼鬼（吳映潔）上個月11日迎接36歲生日，與好友歡聚生日餐會，因沒邀請演藝圈頭號好友炎亞綸，而有兩人鬧彆扭的傳言。事後炎亞綸進一步取消關注鬼鬼的IG帳號，引發網友的高度關注。

鬼鬼今年的生日低調慶祝，過沒多久就傳出炎亞綸取消關注她的消息，引發網友熱議，認為兩人私交甚篤，但藝人因故心生嫌隙早已見怪不怪。網友猜測，雖然炎亞綸取消關注鬼鬼的IG帳號，但兩人友誼深厚，應該不用太久的時間，就會沒事了，畢竟這也不是炎亞綸頭一遭取消關注鬼鬼了。

未婚生女 喊話幫帶孩

早在2022年，炎亞綸和鬼鬼錄製實境節目《來吧！營業中》時，為了「同桌一起出菜」的問題而鬧得不愉快，當時錄影藝人除了鬼鬼與炎亞綸外，還有庹宗康、姚元浩、楊銘威、顏佑庭等人，炎亞綸卻因錄影問題，氣到退出節目的群組，甚至取消關注鬼鬼的IG帳號。

鬼鬼當時相當無奈，認為錄影的問題是為了節目效果，炎亞綸不該為此走心，尤其錄影有這麼多人，他卻只取消關注鬼鬼一人的IG帳號！所幸後來兩人把話說開，才化解嫌隙，但如今炎亞綸二度「取關」鬼鬼，讓外界對兩人關係再度霧裡看花。

鬼鬼與炎亞綸認識十多年友誼深厚，於公於私都有不錯的交情。今年初，鬼鬼爆出懷孕生女的消息，炎亞綸先是透過經紀人祝賀，後又在社群喊話：「帶小孩我可以協助，養小孩就自己加油啦。」就能看出兩人的好交情。不過，炎亞綸多次被質疑是不是鬼鬼女兒的生父，他壓抑不住情緒，也在社群直接回嗆網友：「到底是什麼樣的邏輯，才會有這種荒謬的想法！」

友誼深厚 鬧翻又和好

其實，過往兩人也曾多次因故鬧彆扭，最受關注的便是鬼鬼於2017年出席記者會時，被媒體問到劉子千與劉家昌的家庭風波時，脫口說出「我又不是地質專家」，還要媒體去問是「專家」的炎亞綸，引爆炎亞綸的怒火，氣到在臉書發文直指鬼鬼「在傷口上撒鹽」，讓他感到很受傷。

炎亞綸和鬼鬼曾合作多檔節目，累積深厚情誼，一直是備受矚目的好友，兩人經常上演玩鬧或不開心的戲碼，而這回炎亞綸再度取消關注鬼鬼，應和沒受邀出席鬼鬼的生日宴有關。



