楊洋到消防局實習…戲拍到一半「警鈴大響」　目睹救援：挺不容易

近期因《凡人修仙傳》再度受到矚目的楊洋，由他主演的《我的人間煙火》16日（二）起晚間九點在八大戲劇台全台首播。劇中飾演熱血消防員的楊洋表示，拍戲期間受傷是難免的，因劇情所需可說是上刀山下火海，有在真實的火景拍攝，也有水下救援、地震救援的場景，的確是很容易受傷。

▲《我的人間煙火》由楊洋、王楚然主演。（圖／八大電視提供）



《我的人間煙火》劇情描述飾演消防員的楊洋，和急診科醫生王楚然在學生時期因家庭反對被迫分開，久別重逢的兩人多年後更加成熟，雙方的心結也漸漸被解開，也因為都從事和時間搶命的工作，更加能夠互相體諒、理解，彼此鼓勵，用各自的專長守護民眾。

▲《我的人間煙火》由楊洋、王楚然主演。（圖／八大電視提供）



楊洋為戲宣傳時聊到，整部作品拍起來其實強度非常大「每一場的救援對我而言，都很難忘！對自己來說是全新的體驗。」也提及劇組在拍攝現場營造了非常好的氛圍，場景都非常真實，讓演員很快就能進到角色中，對於戲裡他和王楚然的角色感情線發展，楊洋透露「他們兩個的情感是在一次次的救援中，慢慢地相信彼此，給了對方安全感，我覺得這種感情就是很有力量。」

▲《我的人間煙火》由楊洋、王楚然主演。（圖／八大電視提供）



為了精準詮釋消防員，楊洋在拍攝前特別去體驗消防員的生活、接受專業的消防指導。因為在真正的消防單位拍戲，所以曾遇到警鈴大響，看到消防員直接出動，有時可能一整個晚上都在執行任務，真實感受到消防救援機動性的楊洋坦言「身為消防員，真的挺不容易的！」《我的人間煙火》16日起，每週一至週五晚間九點在八大戲劇台全台首播。