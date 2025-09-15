「每年金鐘都要入圍」　楊貴媚「要快點告訴日本朋友好消息」

記者葉文正／台北報導

由楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文一起主持的《老少女奇遇記2》今年無意外包括節目跟主持人都獲得金鐘入圍肯定，楊貴媚本人不管是戲劇或節目，幾乎年年都入圍，楊貴媚也開心表示：「要趕快告訴日本朋友們這個好消息。」

▲《老少女奇遇記2》在秋田與當地劇團演出。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

鍾欣凌在《老少女奇遇記2》絕對是開心果，戲劇與節目雙料入圍的她說：「很開心可以跟媚姐、藝文以及製作團隊一起入圍，我們和節目的製作團隊一起完成一個很棒的節目，拜訪很多台灣人在日本的感動故事，這是屬於大家的回憶和榮耀！超開心、也很感謝一路幫助這個節目的所有參與者。

▲楊貴媚為節目扮成藝妓。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

身為主持與製作人，楊貴媚表示：「真的太開心太感動了！在群組得知消息看到恭喜還不知道是什麼消息，看到是節目入圍就很開心、感動，謝謝評審給老少女這麼棒的肯定，感謝製作團隊帶著老少女奇遇記第二季入圍節目獎，那些台灣人與日本之間的情感和故事帶給我們和觀眾的感動是刻印在心裡的，謝謝欣凌和藝文，我要趕快告訴那些在日本的好朋友們這個好消息！

▲《老少女2》鍾欣凌搞笑又溫馨。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

目前正在拍戲的嚴藝文說：「雖然正在拍戲沒辦法完整表達我的感受，但真的很開心能以主持人的方式參與這個實境節目，感謝每個站的台灣人和日本人，我們的眼淚和感動都是真實的！想要小鮮肉也是真實的，老少女2是製作團隊和媚姐、欣凌，我們用最真實、真誠的心去做的節目！恭喜製作團隊。」

▲嚴藝文(左二)正在拍戲。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）