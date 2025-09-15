婁峻碩聞當爸喜訊「狂吐成人體噴泉」！ 焦凡凡笑瘋：孕吐的是他

▲婁峻碩、焦凡凡喜迎新生命。（圖／伊弗龐金有限公司提供）



記者翁子涵／台中報導

婁峻碩昨（14日）在台中Legacy開唱，尾聲時驚喜合體老婆焦凡凡，更曬出寶寶的超音波照，嗨喊：「我們要當爸爸媽媽了！」震撼全場，他透露焦凡凡目前懷孕三個月，預產期落在明年三月，回憶得知當下，他睡夢中被老婆拍醒，告知驗到兩條線，因先前有過假性懷孕經驗，他當下不敢反應太大，深怕給老婆壓力。

婁峻碩、焦凡凡在台上合唱，並宣告將升格當爸媽。



他坦言因先前有經歷過驗孕驗到兩條，檢查後卻是假性懷孕，直到去就診，被告知：「爸爸可以進來看超音波囉！」夫妻倆都還有點不知所措，「一直到現在，還在告訴自己要平常心，一切都很不穩定，我們兩個也都很擔心有沒有健康，每次產檢都像在拆炸彈一樣。」他表示一度很猶豫要不要公開，怕一切還不穩定，「但好消息藏不住，還是想跟大家分享。」

婁峻碩表示婚後就沒有避孕，原預計年底才要認真「做人」，沒想到新生命卻提早報到，他搞笑分享確定老婆懷孕那天自己回家竟狂吐，一度懷疑是腸胃炎，焦凡凡則笑虧他：「應該是第一天聽到自己當爸爸太緊張就吐了，我都沒事，結果他開始孕吐。」還模仿婁峻碩人體噴泉模樣，笑翻眾人。

焦凡凡更爆料婁峻碩是「緊張大師」，產檢時發現寶寶心跳很快，就緊張地追問醫生原因，而身為寵妻魔人的婁峻碩也早已幫老婆訂好月子中心，並化身工具人貼心包辦各種雜務，他霸氣說：「「不希望老婆有太大壓力，讓她開心最重要，把工作壓到最少，舒服就好，工作就交給我。」也透露理想是當二寶爸。

婁峻碩最早也將喜訊告知好友派偉俊與KID，「KID一聽完開始哭，很感動，畢竟他也是爸爸，知道這種事情不容易。」而高爾宣則是某次聚會時，看到焦凡凡滴酒不沾，秒懂是肚皮有喜，直接猜中喜訊，好友們都替兩人感到十分開心。

談及五堅情合體計畫，婁峻碩也表示：「暫時沒有計劃，大家都各自做音樂，什麼時候復出這件事情，都說不準，也不說死。」團員陳零九先前因涉嫌逃兵，宣布暫停演藝事業，徹底神隱，被問及有無關心？婁峻碩說：「後來就比較沒有聯絡了，只有那陣子關心他。」至於會否以四堅情方式演出？他則說：「沒討論過。」