婁峻碩哽咽嗨喊：我要當爸了！　焦凡凡虧「這麼不小心」

記者翁子涵／台北報導

婁峻碩昨13日起一連兩天空降台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour」演唱會，結尾時突然請「太座」焦凡凡上台合唱兩人的結婚進行曲〈Make sense〉，這也是夫妻檔在結婚後第一次在公開場合合體，接著更無預警在台上直接公布超音波照片，宣布新生命即將在明年誕生，突如其來的好消息震驚全場歌迷，為演唱會壓軸增添滿滿的幸福氛圍，談及迎接新生命這件事，兩人坦言完全沒有預料到，更直呼是「上天給他們最好、也是最珍貴的生日禮物！」

婁峻碩今晚唱到〈Make sense〉時，老婆焦凡凡驚喜走上台加入合唱，瞬間引爆台下激動爆叫，2人首度同台甜蜜合唱，浪漫氣氛感染台下，焦凡凡也興奮不已笑喊：「好不可思議站在你演唱會舞台，等了9年，你終於邀請我唱歌。」焦凡凡接著說：「今天不是以老婆身份，是新人。」婁峻碩也嘴甜說：「我本來就說不會有嘉賓，只有親人。」焦凡凡羞回：「很撩耶！」

適逢夫妻倆生日，粉絲高唱生日快樂歌，婁峻碩更突然說：「大家第一次聽我們一家三口合唱！」背後螢幕也曬出超音波照，台下粉絲瞬間炸出激烈尖叫，焦凡凡嗨喊：「我要當媽媽了！」婁峻碩更是興奮高喊：「我要當爸爸了！」焦凡凡更甜蜜地說：「希望大家把生日祝福留給我們新的家人。」下台前更笑虧婁峻碩：「你看這麼不小心，真是的！」全場也笑倒一片，成為壓軸最高潮，兩人明年喜迎「馬寶寶」誕生成最好生日禮物。

