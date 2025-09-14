「資生堂千金」抱怨尪半夜搞消失　丟包嫩嬰惹怒她：我要離婚！

記者王靖淳／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年嫁給老公阿Q，婚後育有5個小孩，最近她上節目《單身行不行》分享，老公某天半夜丟下嬰兒，無聲無息地消失，讓她當場氣到跟對方說想要離婚。

▲李宓被老公氣到想離婚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

李宓透露，身為家庭主夫的老公，平時負責在客廳，照顧剛出生的寶寶，但日前某天半夜，寶寶竟哭了半個小時，驚醒了睡在主臥室裡的她。她原以為是老公哄不停，沒想到一走到客廳，竟看見了僅四、五個月大的寶寶，就這樣被獨自遺棄在家中。

在安撫完受到驚嚇的寶寶後，李宓發現時間已是半夜12點多，但老公卻是沒消沒息，讓她瞬間感到很擔心。她在家裡都找不到對方，只好趕緊打電話聯繫，沒想到打了15通，老公都沒接。長達半小時的失聯，也讓她很緊張，深怕老公會不會出什麼事情，只好在深夜，打電話向朋友求助。

▲李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

經過了漫長的等待後，李宓的老公終於回電並返家。面對老婆的質疑，他才坦承自己是因為覺得壓力太大，才會在半夜，將孩子獨留家中，「想要出去透透氣」，順便去買宵夜吃，不過這讓李宓完全無法接受，她憤怒地表示：「我是覺得很扯」，甚至氣到當場說要跟對方離婚。