快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　

▲▼婁峻碩和焦凡凡結婚8個月迎來寶寶。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

▲婁峻碩和焦凡凡結婚8個月迎來寶寶。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

記者翁子涵／台中報導

歌手婁峻碩2023年和愛情長跑8年的女友焦凡凡求婚成功，2人去年底登記結婚，今年2月更甜蜜在沖繩舉辦婚宴，小倆口感情恩愛，是演藝圈知名甜到冒泡的模範夫妻，他昨起（13日）起在台中Legacy開唱，原本公布演唱會沒有嘉賓的婁峻碩，今晚突然請「太座」焦凡凡上台合唱兩人的結婚進行曲〈Make sense〉，更無預警宣布焦凡凡懷孕、正式升格當爸的重磅喜訊，消息一出，瞬間引爆台下粉絲激動爆叫送上祝褔，氣氛嗨炸。

▲▼婁峻碩、焦凡凡今晚甜蜜合唱〈Make Sense〉。（圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供）

▲婁峻碩、焦凡凡今晚甜蜜合唱〈Make Sense〉。（圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供）

▲婁峻碩和老婆甜蜜合唱。（圖／記者翁子涵攝）

▲婁峻碩和老婆甜蜜合唱，曬出超音波照。（圖／記者翁子涵攝）

▲▼ 。（圖／記者翁子涵攝）▲▼ 婁峻碩。（圖／記者翁子涵攝）

婁峻碩和老婆焦凡凡今（14日）一同迎來32歲生日，在這個別具意義的日子，2人在演唱會上驚喜合體，這也是夫妻倆婚後首次同台，並合唱他倆的結婚進行曲《Make Sense》，瞬間掀起台下暴動，2人甜蜜手牽手深情對唱，歌曲最後以一句「You’re why love songs make sense」作結，甜度爆表，沒想到背後螢幕更出現超音波照，宣告家中將有新成員，預產期在明年5月，小倆口正式升格為人父、人母，讓全場嗨爆，甜蜜氛圍感染粉絲。

▲▼婁峻碩、焦凡凡喜迎寶寶。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

▲婁峻碩、焦凡凡喜迎寶寶。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

婚後成為「寵妻一族」的婁峻碩笑說：「其實會安排凡凡上台合唱，是早在發歌前就定好的計畫，主要是凡凡有一陣子沒有登台唱歌，想趁著這次難得機會讓她過足當歌手唱歌的癮！」他們去年正式登記成為夫妻，今年4月被問到生子進度，就開心笑說：「順其自然。」更透露沒有特別避孕，同為處女座的2人，也曾許願想要跟瘦子一樣有個處女座寶寶，如今結婚8個月後，2人將迎來第一個寶寶，興奮心情溢於言表，全場也獻上祝福。

婁峻碩更首唱甫發行的新歌〈刀〉及〈NO RUSH〉，粉絲自動當起「合音天使」跟著放聲唱，猶如大型KTV般熱鬧非凡，在演唱會化身為「人體行動電源」的婁峻碩感性表示：「過往在現場演出只要聽到大家投入的尖叫歡呼聲，我感覺就好像活過來一樣POWER十足！也因此這場演唱會不僅是幫歌迷充電，同時歌迷也在幫我充電，彼此相互應援，就能有源源不絕的動力面對接下來的挑戰！」
 

關鍵字

婁峻碩焦凡凡

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

