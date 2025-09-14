周杰倫愛徒變外送員！　無預警現身舞台...婁峻碩當場嚇傻

▲ 婁峻碩開唱一半，派偉俊驚喜現身為他慶生。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

婁峻碩昨13日起一連兩天空降台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour」演唱會，吸引近2千名歌迷擠爆朝聖，逢生日檔期開唱的他從歌單、節目內容、橋段甚至演唱會VCR都以寵粉為名用心籌備，目的就是希望打造一場歌迷「真。零距離」的生日派對與大家同樂，適逢他32歲生日，派偉俊昨竟無預警現身成為彩蛋嘉賓，令全場粉絲嗨炸。

▲▼ 婁峻碩和派偉俊大展兄弟情。（圖／伊弗龐金有限公司提供）



內神通外鬼的他不但事前串通好工作人員，還瞞著婁峻碩悄悄到後台準備，更變身為外送員帶著PIZZA衝上台為他慶生，讓蒙在鼓裡的婁峻碩直呼：「太驚喜！」還特別插上蠟燭揪全場唱生日快樂歌，派偉俊自豪笑說：「整個慶生環節其實是我在坐高鐵時想出來的，而且送蛋糕慶生太老哽，有著義大利血統的我覺得用PIZZA慶生才酷！」隨即又去趕高鐵到高雄的派偉俊不忘對好友說「愛你」，更笑說：「真的是給了〈一首歌〉的時間，祝我的好友婁生日快樂！」兩人友誼深厚，由此可見一班！」

先前就放話要在演唱會上與歌迷「零距離」互動的婁峻碩在唱到〈不小心〉時竟無預警衝下台，秒變身成「搬梯工人」的他搬著高腳梯穿越人群到舞台中央，一股腦坐上在樓梯上開唱，讓歌迷伸手即觸的距離彷彿成為粉絲專屬的「汗香區」，打造出「真。零距離」的360度零死角環狀小舞台，頓時讓全場暴動嗨翻。

婁峻碩開玩笑說：「跟大家這麼近可以嗎？！因為沒錢搭建第二個舞台，只能搬梯子自備小舞台！」打趣稱自己是「樓梯歌手」的他一連演唱〈Playlist〉、〈Colorful〉超級金曲，還不忘在演唱每首歌的段落時換方向與各區域歌迷互動，自嘲：「無法裝旋轉舞台特效，只能自己DIY！」婁峻碩更帶來上周甫發行的新歌〈刀〉及〈NO RUSH〉的首唱舞台，只見每首歌只要節奏一下，都能讓粉絲自動當起「合音天使」跟著放聲唱，猶如大型KTV般熱鬧非凡。

