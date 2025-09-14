YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「我是老爸，我不要當爸！」的網紅老爸於4年前在新店以6128萬購入一間預售屋，原本預計明年交屋入住，因房市政策變動，銀行貸款7成變3成，決定賣掉預售屋，並預估可獲利900萬，卻因此遭大批網友砲轟「炒房」。他昨日（13）發長文回應：「如果當初真的要炒房，不如買股票。」

▲YTR老爸近日決定要賣掉6188萬預售屋，預計獲利900萬挨轟炒房。（圖／翻攝自臉書）

老爸文中強調，從頭到尾都是以「自住」為目的，「如果當初真的要炒房，不如買股票，或者買小坪數點的房子，變現也容易多了，我也不會笨到買這麼大的房當投資，更不用再花錢設計客變（客製化變更），規劃我們未來使用的空間，這些也都拍過影片分享」。他表示因為規劃將來自住，之前從未公布建案名稱。

面對政策改變導致需補足2500萬差額，老爸表示自己其實多次在直播中表態「贊成央行打房」，認為縮小貸款成數能避免未來泡沫化，因此沒什麼好抱怨的。他坦言，如今無論房子是否賣掉都很開心，賣掉壓力變小，沒賣掉則因自己很喜歡該建案。文中他提到有人說他每次都失敗，本人感嘆，這幾年最失敗的是自己的身體，只要身體顧好，錢沒了都能再賺，未來將把此事交由房仲處理，繼續努力工作。

▲YTR老爸再公布預售屋相關資訊。（圖／翻攝自臉書）

老爸的貼文同時公開房屋平面圖，以及局部的預售屋付款時程表。網友看法兩極，有人仍批評「賺錢是值得開心的事情，但不用說到好像很委屈…看圖目前投入本金應該是繳了1228萬，換算投報率也70%，也別拿6128來誤導」。另外也有人支持回應「顧好身體最重要，有好的身體，錢再賺就有；沒有了健康，再多錢也是枉然的」、「房產不是最重要的，身體才是」。