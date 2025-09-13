H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

記者王靖淳／綜合報導

「H級辣模」辛尤里今年6月驚喜公開孕肚照，證實目前懷孕，甚至自爆之前已生過一胎，消息曝光後，令大批粉絲又驚又喜。倒數生產的她，今（13）日無預警發文曬出兩願離婚協議書，震撼宣布與交往多年的另一半，斷開3個月的婚姻關係：「生產前2周我還是決定要離婚」，並透露背後的真實原因。

▲辛尤里有「H級辣模」封號。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

辛尤里坦言在懷孕後，才與交往七、八年的男友登記結婚，她坦言，當時男方曾答應會改掉賭性及欠債行為，她才點頭嫁給對方。不料，婚後老公不但沒有任何改變，甚至還越欠越多債，讓她徹底心死。眼看腹中寶寶即將出生，為了不讓孩子的未來，受到對方賭債的影響，她最終做出了去父留子的決定，決心獨自扛起養育的責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到離婚導火線，辛尤里表示夫妻倆的人生金錢觀念不合，她需要的是能兩人一起負擔的伴侶，但從懷孕以來，「產檢、保健品、老公的機票、吃飯、計程車全部都是她一個人出，男方從未主動分攤過任何費用。雖然兩人將分道揚鑣，但辛尤里也坦言，男方並非一無是處，「工作、或做家事、只要不用出錢的部分，他還是會做很好。」然而，這些優點仍無法抵銷對方賭債越來越可怕的情況。

▲辛尤里產前宣布離婚。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

辛尤里透露，自己曾為了幫助老公，提議「可以換環境來台灣工作幫他出開店費用」，希望能藉此讓他遠離惡習，但對方仍是不想改變環境及現況，讓她徹底絕望。如今，她也深刻體悟到賭是碰不得的人，並決定不再為此耗費心神。她認為，自己一個人是可以編織幸福的，不需要一個永遠在給人失望的人來拖累自己。

對於這段僅僅維持三個月的婚姻，辛尤里不覺得可惜，因為兩人畢竟也曾有過七、八年的感情。她透露，未來兩人還是可以像朋友一樣與孩子見面，關係並未完全走向決裂，只是她不想再因為婚姻關係，而讓自己壓力很大。她也認為沒有什麼一定要兩個人才會幸福，並表示「我孕期都是自給自足蠻幸福的。」

【辛尤里臉書全文】

生產前2周我還是決定要離婚，在懷孕後確定要生後我們登記了，他其實也答應我會改掉賭性跟那些欠債不好的行為！但這半年來我看到他的任何改變，甚至還越欠越多債，（從登記完後就發現他外面的債越來越多）

人生金錢觀念實在不是很合，我是一個需要兩個人一起負擔的，（我不需要男人一個人付出）但從頭到尾產檢、保健品、他的機票、吃飯、計程車全部一直以來都是我一個人出，到現在產前兩週都沒有說過要自己付或者還我說好要負擔的部分。

其實給了很多次很多次機會，他這個個性我有相信過他會改，但其實並不可能改，在產前我覺得如果他的賭債會影響我跟小孩的未來，我也不想把我任何希望在放在他會改變這件廢事身上，我也是有能力一個人帶小孩（畢竟寶寶也是我希望的）

我決定。去父留子，

我覺得我的命運必須自己控制，也必須自己負責，他負擔不起的話，我也不想把我們的命分給他了。因為只要婚姻我就會覺得壓力很大，因為很多事會牽連在一起很可怕！（當初也是覺得他說好會改變才決定去辦）

這個決定可能比我們兩個一起生活讓我每天備受壓力，總覺得他又要多欠債還是付不出他自己房租還要跟我借還來的好。

金錢觀念的不合，我覺得未來會很沒有共識跟理想，我一個人是可以編織幸福的，需要的是一起的助力不是永遠在給人失望的人。

但其他方面他還是很好的，工作、或做家事、只要不用出錢的部分他還是會做很好，但我覺得這些實在不敵他賭債越來越可怕的情況

我現在深深相信，賭是碰不得的人。

他身邊的工作環境的人也是，我也跟他說可以換環境來台灣工作幫他出開店費用，離開那些總是玩賽球賽馬虛擬貨幣的朋友同事，但他也是不想改變環境跟現況。

關於我三個月的婚姻。我也不覺得可惜，因為我們也在一起7.8年有了吧，之後我們還是可以像朋友見個孩子，只是不想跟他因為婚姻關係綁在一起讓我自己覺得壓力很大。

決定這件事我也是給了一段時間的觀察跟告誡，我也是累了

沒有什麼一定要兩個人才會幸福，一定要有老公疼才會幸福，我孕期都是自給自足蠻幸福的

（雙方都有簽好的部分，但有個資問題只能放白的）