「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜自編「金湯匙人生」和對方聊天

藝人小甜甜（張可昀）近日在社群平台公開多張對話截圖，揭露自己與詐騙集團對話的過程，提醒大眾提高警覺。對方更以「是陳姐介紹我過來的」，並積極邀約見面。她則將計就計與對方聊天，並說：「謝謝這位詐騙犯讓我聊我下輩子的夢想！」

▲小甜甜公開與詐騙集團聊天對話。（圖／翻攝自IG）

雙方對話中，小甜甜將自己塑造成一位長年旅居西班牙、擁有雙重國籍的富二代，大談歐洲風光，對方還稱自己有個22歲在美國讀大學的女兒以博取信任。當她形容自己「很丟臉我都沒吃過什麼苦就很有錢」時，對方馬上接話道：「有的人生來就在羅馬，有的人生來就是騾馬，妳是獨生女嗎？」她曝光這段對話同時寫下，「跟詐騙集團聊天真像在跟AI互動！大家千萬不要隨便輕易受騙上當，冷靜其實他們破綻很多的，謝謝這位詐騙犯讓我聊我下輩子的夢想！聊完了無聊了～檢舉封鎖囉掰掰」。

▲詐騙集團開頭說「是陳姐介紹我過來的」。（圖／翻攝自IG）

▲小甜甜自編自己是常住西班牙的富二代「很丟臉我都沒吃過什麼苦就很有錢」。（圖／翻攝自IG）

網友看完小甜甜與詐騙犯對話，輪番留言「好棒喔金湯匙人生，故事好像可以繼續寫下去」、「甜甜妳也太用心，跟他浪費時間，直接鎖」、「通常我都不會把公開打開來欸」。更有人發現詐騙犯開頭的留言很熟悉，「這開頭內容，前陣子我們也收到過耶」、「我前陣子也收到過」、「我也遇過，說陳姐介紹的……」。