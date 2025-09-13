鳳小岳罕見崩潰！　曝光「最私密的情感記憶」老婆也落淚

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳今年全力衝刺音樂事業，成立樂團「壓克力柿子」圓夢後，接連推出新作。繼首支單曲〈只想對你唱首鄧麗君〉後再推新歌〈沈默在流浪的路上〉，唱出父子間最私密的情感記憶，獻給他的英國爸爸。這首歌同時也是他主演的電影《陌路兄弟》主題曲，透過音樂與戲劇交錯，勾勒漂泊靈魂與親情的牽絆。

▲鳳小岳攜手樂團壓克力柿子推出過曲〈沈默在流浪的路上〉 。（圖／硬柿子提供）

鳳小岳坦言這是創作生涯最自由的一首歌，把過去與父親難以言說的回憶化為旋律。他表示錄音過程幾乎唱到崩潰，「被逼到破音邊緣，才把情緒推到最深。」歌曲也首度邀太太Jessie參與填詞，Jessie聽到完成版時忍不住落淚，感受到丈夫心底埋藏多年的哀傷與釋懷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新歌由Green!Eyes主唱「老王」王昱辰操刀製作，將鳳小岳推向最真實的情感狀態。而電影《陌路兄弟》劇情恰巧與歌曲呼應，描述他飾演的林紹文與瑞士弟弟因父親遺產而相遇，從衝突對立到逐漸卸下心房，重新定義血緣關係，與他現實中的心境相映成趣。

▲新歌也是鳳小岳主演的電影《陌路兄弟》主題曲 。（圖／硬柿子提供）

此外，鳳小岳與壓克力柿子也參戰音樂實境節目《樂團祭》，首集就以炸裂台語搖滾〈風車〉掀話題，觀眾直呼「台語口氣超帥」。全團以西裝造型亮相，氣場滿滿，鳳小岳笑說：「我們其實才剛成團，某種程度上是跟著節目一起成長，請期待接下來的表現！」