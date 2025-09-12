張棋惠「開唱被蟑螂攻擊」笑翻240萬人！　自爆接到滅蟑業配：場地必須要消毒

記者蕭采薇／台北報導

張棋惠出席「JASMINE Galleria」十周年大秀，興奮宣布即將舉辦出道25年首場演唱會，不過她先前舉辦音樂會時，慘遭天外飛來的「不速之客」蟑螂攻擊，爆笑場面掀起討論，還累積超過240萬次觀看。張棋惠笑說，因禍得福，她還因此接到滅蟑商品的業配，不過對於演唱會的場地，張棋惠也說：「必須要徹底消毒！」

▲張棋惠興奮宣布即將舉辦出道25年首場演唱會。（圖／記者湯興漢攝）



張棋惠笑說，當天音樂會上那隻蟑螂，真的是完全沒想到的插曲，「而且我還把歌唱完了，真的嚇死我了。」對於即將到來的演唱會，她透露請了兩個嘉賓，「一個還好，一個很厲害！厲害是歌手、男生、大咖、沒得過金曲獎，但很會彈奏樂器，走在路上都會被叫出來。」更誇口：「會跌破大家眼鏡！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張棋惠是《綜藝大熱門》常客，但也看不出來陳漢典和Lulu交往中。（圖／記者湯興漢攝）

她也坦言，不會邀請4 in Love合體。不過日前好姐妹楊丞琳開刀，張棋惠說：「我們都有陪她，她也恢復得很好，謝謝大家。」兩人最近一次見面是上禮拜，但對於楊丞琳是否是回台開刀，已經確切的病況，她都三緘其口，猶如被下封口令般表示：「我不能透露太多，就依照丞琳那邊公布的狀況。」

▲張棋惠先前舉辦音樂會，唱一半驚見蟑螂變臉尖叫！。（圖／翻攝自張棋惠Threads）

此外，她也經常上《綜藝大熱門》，對於陳漢典和Lulu宣布結婚，張棋惠也是嚇一大跳，「我其實一開始認識漢典跟Lulu，就覺得他們兩個很登對 ，但沒有想到他們真的就在一起 ，我只是覺得他們很會很很會藏。」更透露過去錄影時從來沒發現，「我是很喜歡演藝的單身的男女撮合，但沒有想到就是撮合他們兩個。」