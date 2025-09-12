于朦朧驟逝「台男星曾住他家樓下」慟發聲！悲曝私照：緣分很奇妙

記者潘慧中／綜合報導

大陸藝人于朦朧曾演出《三生三世十里桃花》中楊冪的四哥，之後又出演《臨江仙》、《永夜星河》等劇，擁有一定知名度。不料11日凌晨驚傳在北京墜樓身亡，震驚粉絲之外，昔日好友黃宏軒也不敢置信地說：「沒想到再收到消息是透過微博的熱搜…。」

▲黃宏軒哀悼于朦朧。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）



黃宏軒11日在Instagram限時動態上傳昔日與于朦朧的合照，不禁回憶起在北京生活時的片段，「以前在北京沒什麼朋友的時候，你臉上總是掛著溫暖的笑容，很熱情的照顧我。」他形容兩人的緣分十分奇妙，因為「認識後才發現原來你當時就住在我住的小區樓上」。

黃宏軒感謝于朦朧曾經的陪伴，「謝謝你給過的照顧」，回想起一起度過的點滴都是美好的，「一起吃飯、玩密室、追《創造營》的日子，都是很珍貴的回憶」，成為他心中難忘的友誼片段。

▲于朦朧有不少影視作品。（圖／翻攝自微博）



萬萬沒想到的是，黃宏軒再度獲得于朦朧消息的方式，竟是透過微博的熱搜，語氣中難掩震驚與遺憾，「謝謝這個世界上曾經有過這麼善良的你，會一直想念你朦朧，一路好走。」

