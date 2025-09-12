獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

記者葉文正／台北報導

素有「最美麗的主持人」稱號的資深藝人白嘉莉，最近突被傳婚訊！根據消息指出，自從她先夫黃雙安過世後，她一直住在台北知名五星級飯店已5年，不過近期跟友人到非洲觀賞動物大遷徙，竟然認識富商，且已論及婚嫁，對此白嘉莉也做出回應，表示「從不排斥有人追求。」

▲白嘉莉突被傳婚訊，相當震撼。（圖／翻攝臉書）

白嘉莉過去在台灣就是叱吒演藝圈的知名主持人，但在如日中天之際，嫁給印尼排名前十大富商黃雙安，過著神仙般生活，但在先夫離世後，她回台灣潛心作畫，這次並決定，10月3日起一連八天在高雄的畫展，將是她人生最後一次畫展，希望粉絲也能來參與她最後一次盛會。

▲白嘉莉回台開過八次畫展。（圖／翻攝臉書）

不過她突然被其他資深藝人傳出婚訊，爆料者指出，白嘉莉的「未婚夫」也是富商，而且還跟她一起到非洲去看動物大遷徙，對此白嘉莉也語帶保留表示：「這幾年潛心作畫，但我從來都不排斥有人追求，有人陪伴，只是說結婚的話，目前尚未有這個事情發生，也沒有感受到有人追求呢。」

▲白嘉莉10月將開畫展。（圖／翻攝臉書）

不過白嘉莉言談中也透露出端倪，她今年3、4月間不慎跌倒，竟然經歷了人生從未有過的傷痛，白嘉莉表示：「我每天早上會下去飯店樓下晨走，有天晨走剛下過雨，地上濕滑，我竟然不慎摔傷，痛到走不動，幸好有路人幫忙，加上朋友幫忙送醫，送醫後檢查才發現腳掌骨裂，在台大治療，根本腫到不能動，腳也有傷口，後來還穿著石膏鞋固定，須靠輪椅行動，幸好當時飯店管家也會幫忙，拍很多短影音，但除了身邊好友，幾乎都沒有知道我受傷。」

▲白嘉莉新畫作充滿非洲色彩。（圖／翻攝臉書）

白嘉莉回台灣住了五年，開過八次展覽，對於新戀情被爆料，白嘉莉也笑說：「我不覺得有人有人在追求，現在希望有個伴，也不反對追求者，目前是沒有要閃婚的對象。」

▲白嘉莉到非洲旅遊相當有心得。（圖／翻攝臉書）

不過白嘉莉說，受傷期間，靠很多朋友送食物，送東西給她，而即便腳受傷，亦很努力作畫，即便腳傷未癒，但抔有邀她要去非洲看動物大遷徙，這是一年前就規劃去的地方，上個月去非洲，既然是早就約好的行程，也只好硬著頭皮，去的時候腳還在痛，但沒有後悔，在非洲看很多動物，也增加了許多創意靈感。

▲白嘉莉有最美麗主持人之稱。（圖／翻攝臉書）

然而，是不是去非洲的旅團中，出現富商追求呢？白嘉莉也說：「真的是不反對，也希望有個伴，只是真的沒有，這幾年來沒有感受到有人追求，但是朋友送東西送藥的不少，這次十個人去旅遊，沒有富商在裡面，這些朋友是在美國認識的，也希望身邊真的有人陪伴。」

白嘉莉的藝術啟蒙導師為書畫巨擘張大千。 她從張大千處獲得靈感與草稿臨摹，並在藝術家的指導下，學習傳統水墨水彩風格，同時吸收各國文化藝術精華，發展出個人獨特且優雅細緻的繪畫風格。

這次白嘉莉在高雄的最後畫展，將從10月3日起在左營新光三越展出，白嘉莉也提到，以後還是會住在台灣，持續創作，為粉絲們創作美好作品，今年的摔倒受傷，是她很嚴重的一次考驗，在行動困難之際，她除了努力的復健，更專心的在飯店裡創作，尤其這次還有到非洲親炙動物們的作品，看到畫作一件件的完成，所有的傷痛也都忘記了。