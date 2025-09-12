陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

記者潘慧中／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）11日宣布結婚後，不只震撼演藝圈，網友也驚喜到開始翻找兩人過往的同框影片，結果意外被發現他曾被問到「平均一天會對Lulu起幾次色心」，答案笑翻全場。

▲陳漢典被問到平均一天對Lulu起幾次色心。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



Lulu當初為了拍攝YouTube影片，特別邀請陳漢典到家裡，其中默契大考驗的環節，在11日被網友翻出來重看。對於起色心一題，陳漢典先是露出羞笑，Lulu則是自信地說「這沒辦法算吧」。

▲陳漢典羞笑回答。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



但最出乎意料的是，陳漢典與Lulu都一致地說四次，原因是當時「綜藝大熱門一天錄四次」。被問到陳漢典喜歡穿三角褲或四角褲時，Lulu居然答對了，「四角的啊！」

▲Lulu知道陳漢典比較喜歡穿四角褲。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



另外掀起討論的是，陳漢典當時也精準知道Lulu「上一次月經來是什麼時候」，他還開玩笑說「這個知道會比較不危險」，但他之所以會知道的原因是，當時剛好是錄影的日子，對方錄到一半還暫停去上廁所。

▲陳漢典當時連Lulu的生理期時間都知道。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



值得一提的是，Lulu當時坦言陳漢典跳舞的時候，是她認為對方最帥的時候；至於陳漢典在她手機通訊錄的名稱，她則透露是「Hank」，也就是對方的英文名字。

▲Lulu覺得陳漢典跳舞時最帥。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）