李千娜當眾逼哭21歲正妹女兒　「一件事沒做」回家還被老公罵

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜推出全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，昨（11日）舉辦記者會。她21歲女兒顧穎日前原本低調參加節目，沒想到因與李千娜幾乎一模一樣的長相以及遺傳到媽媽的完美嗓音，立刻被認出兩人就是母女，引發相當大的關注。

▲李千娜推出全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》 。（圖／環球提供）

上週播出的節目中，李千娜親自擔任評審為顧穎評分，不只她本人緊張到講話都在發抖，顧穎還當場落淚，對此李千娜回應，後來母女倆有一起看重播，笑說：「我在現場很想哭，我快要咬舌自盡了，我就是扮演一個評審的身分，本來想要當個訓導主任，也想好好鼓勵我女兒，但又不想要大家太關注我們，這樣對其他選手不公平。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，李千娜說錄影當下忘記要抱女兒，回家才想到，「我老公聽了就很生氣，隔天一早起來，我就衝到女兒房門口等，為了要抱她，她都還沒有刷牙洗臉，我想要趕快彌補，給她這個擁抱。」

▲李千娜和女兒顧穎。（圖／翻攝自李千娜IG）

由於顧穎現在就是李千娜公司藝人，未來是否會幫女兒發片？她坦言有在計畫，不過現在先以自己的專輯等為主。也不擔心網友對女兒的評價，「我想信她也不會在意。」笑說女兒收到她的簽名專輯，還嘴甜誇媽媽：「你好美喔！」