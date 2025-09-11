不只林憶蓮　伍佰揪李宗盛「睽違20年」世紀合體演出太震撼

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 Simple Life 簡單生活節」今年迎接20週年，先前才驚喜宣布金曲歌后林憶蓮將睽違多年來台演出，今（11日）主辦單位再宣布第二波卡司，伍佰&China Blue將重現第一屆簡單生活節的傳奇場景，回到華山大草原舞台，更邀請李宗盛 擔任嘉賓，兩人睽違多年再度合體，重現經典畫面，消息一出立刻引爆樂迷期待。

▲▼伍佰重返簡單生活節，世紀合體李宗盛演出。（圖／Simple Life 簡單生活節提供、資料照／相信音樂提供）

伍佰直言：「簡單生活二十年了喔！但對我而言，它一直存在著，是經典不滅（Timeless）的。很多時候我都忘了它有一個出發點。」他更透露，這次將回到最初的心境，選唱承載音樂起點的台語老歌，「來讚美簡單的出發點」，至於確切曲目則賣關子，讓歌迷更加好奇。

至於和李宗盛世紀合體，伍佰表示：「主辦單位特別邀請了李宗盛大哥來跟我一起玩，連我都興奮了起來！」曾為大會主席的李宗盛說起對簡單生活節的期許：「分享、提醒、期許、陪伴！專心、致志、簡單、生活！二十年，如一日！」回顧兩人2006年第一屆簡單生活節時，伍佰和李宗盛合唱〈台北孤兒〉、〈生命中的精靈〉，至今仍是樂迷難以忘懷的經典，這次兩人再度合體，將會合作演唱哪些歌曲，勢必成為亮點。

簡單生活節門票將於17日中午12點開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友享有優先購雙日票資格，20日中午12點起街聲會員專屬優先購，當天晚上8點則全面開賣。購票洽KKTIX售票系統和簡單生活節網站。