金泰希好萊塢紅毯驚豔全球　君綺電波代言人光采全場

娛樂中心／綜合報導

韓國女神金泰希今年迎來雙喜臨門！日前，她於紐約Regal Union Square出席亞馬遜Prime Video原創諜報劇《Butterfly》世界首映紅毯，身著黑色露肩禮服，舉手投足展現自信與優雅，成為媒體與粉絲追逐的焦點。

除了戲劇表現備受矚目，金泰希也於今年成為「君綺電波拉提療程」年度代言人。她表示：「美麗不只是外表，更是一種自信的狀態。」品牌方則指出，近年來非侵入式美容保養需求持續上升，並提醒民眾應由專業醫師評估，依個人需求規劃合適方案，讓日常保養更周全。

女神的保養秘訣

談到維持狀態，金泰希分享，她平日最注重 清潔、保濕、防曬，並盡量保持規律睡眠與輕運動，讓膚況維持在最佳狀態。她也坦言，隨著年齡與角色轉變，會適度嘗試專業美容方式來加強，但更看重「找到能讓自己感到自信的方法」。

金泰希 × 君綺電波

金泰希多年來以知性、優雅的形象深受大眾喜愛，她的自然氣質與專業態度，正與君綺電波所強調的「由內而外散發自信美」理念不謀而合。品牌希望透過她的代言，傳遞給更多女性「不必追求完美，而是持續關注自我、保有真實與自信」的訊息。對許多女性而言，金泰希不僅是演藝榜樣，更是優雅生活與自我保養的最佳代言。

《Butterfly》首度挑戰好萊塢

《Butterfly》是金泰希的好萊塢處女作，由韓裔美籍男星Daniel Dae Kim領銜主演並製作，改編自同名漫畫小說，融合諜報、懸疑與動作元素，卡司還包括朴海洙、金智勳、成東鎰等實力派演員。該劇將於8月13日全球上架，金泰希將以全英文演出，挑戰全新角色類型。