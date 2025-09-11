LULU「大學初見陳漢典」互動超甜！害羞認是他粉絲　13年後修正果

記者田暐瑋／綜合報導

LULU和陳漢典11日驚喜宣布結婚，在演藝圈投下一顆震撼彈，兩人雖在節目中多次被湊對，但現實中各有感情生活，LULU曾提到兩人第一次見面是在自己學校的演唱會上，當時陳漢典擔任主持人，她被同學起鬨拱上台，踏入演藝圈後曾主動私訊男方，但對方遲遲未回，後來因工作關係才逐漸熟稔。

LULU曾在自己的YT頻道上邀請陳漢典作客，提到兩人第一次見面是在LULU的校園演唱會上，當時陳漢典擔任主持人，發現台下同學起鬨要一位女同學上台，還說：「她是你粉絲！」陳漢典就見到LULU被半推半就上了台，兩人就在台上一起模仿了蔡頭大哥，連LULU都自嘲：「我大學的時候很怪，是一個怪妹。」

事實上，Lulu與陳漢典的友情起初並不深厚，甚至有些尷尬，Lulu曾透露，最初是她主動私訊陳漢典，但對方隔了2至3天才回覆，直到某次節目企劃安排陳漢典邀約Lulu吃飯，兩人才開始熟悉彼此。Lulu回憶起當時情景，直言陳漢典因不擅交際，語氣極為不自然，令整人企劃效果不如預期，之後再也沒有約過她。

