坂口健太郎爆劈腿「前女友高畑充希早發現」？　曾拒合作永野芽郁

記者田暐瑋／綜合報導

日本男神坂口健太郎陷入劈腿醜聞，形象重創，據日媒《週刊文春》報導，他在與髮型師女友交往期間，劈腿人氣女星永野芽郁。如今坂口健太郎和前女友高畑充希交往時的風波也被挖出，當時高畑充希表示拒絕和永野芽郁，外傳就是因為永野芽郁和坂口過從甚密，讓高畑充希相當不滿。

隨著坂口健太郎的劈腿事件曝光，過去他與高畑充希、永野芽郁之間的緋聞也再度成為話題，2020年5月坂口健太郎與永野芽郁合作拍戲，雙方互動熱絡，有日媒爆料坂口當時的女友高畑充希發現兩人曖昧，感到很不安，將永野芽郁列入合作黑名單。

▲坂口健太郎爆劈腿，傳出前女友高畑充希（右）早發現。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

據圈內人士透露：「坂口公開表示永野是他的妹妹，私下也會一起吃飯。兩人首次共演是在2015年的電影《俺物語！！》，而前年又在野村證券的廣告中共演，據說正是這樣的關係讓高畑感到一方的不安。」當時業界流傳：「據說坂口與永野的氣氛非常好。當時甚至有傳言說坂口與高畑分手也是因為永野介入。」

而永野芽郁此前因與已婚男星田中圭鬧不倫，備受爭議，此次再度捲入三角戀風波更令外界嘩然，消息指出，坂口健太郎與髮型師女友交往4年，時間點恰好與高畑充希分手重疊，永野芽郁更稱雖然與坂口交往，但不知坂口同時另有伴侶，令坂口的形象受到重創。高畑充希與坂口健太郎2021年正式分手後，於2024年11月宣布與男星岡田將生結婚，今年7月更公開懷孕消息，預計於冬季迎來新生命。

▲坂口健太郎「PRADA派對遇永野芽郁」燃愛火。（圖／翻攝自IG）