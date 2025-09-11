欣西亞怒批北模「我的媽媽是代理孕母」：將女性身體功能化、工具化

記者張筱涵／綜合報導

北北基高三生北區模擬考作文題「我的媽媽是代理孕母」引發熱議，不僅有女學生直呼「寫到想吐」，兩性專家欣西亞也發文點名題目設計存在問題，認為思慮欠周，甚至「將女性身體功能化、工具化」。

▲北模作文題「我的媽媽是代理孕母」引發熱議。（圖／記者姜國輝攝）



欣西亞指出，要學生思考代理孕母議題不是不行，但命題方式「我的媽媽是代理孕母」已經做了前置設定，就是「已經成了代理孕母」，而且身份還是「我的媽媽」。她直言：「若學生持反對意見，也無從反駁，因為整體導向已經朝命題者所設定的方向走去，學生被迫接受這個思維，實在思慮欠周。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也批評範文中的敘述：「有些人想當媽媽，卻沒有機會。我只是把我有的，借給她用一下。」欣西亞認為這句話「令人感受到對女性身體非常的不尊重」，「『出借』、『用一下』，這樣的詞彙讓女性覺得自己的子宮只是生育的工具，陳述過於草率，態度也太過輕浮」。

她強調，代理孕母確實值得討論，但「牽扯到的人倫、道德層面極廣，因此用詞遣辭跟題目設定真的需要三思」。作文應該是讓學生發揮想像、表達思考，但當題目本身帶有社會與倫理爭議時，「反而會模糊焦點，甚至對還在建立價值觀的青少年，帶來不必要的心理負擔。」

最後，欣西亞直言：「我們需要的，不是把女性的身體當作一個辯論題，而是更多對女性處境的理解與支持。」

▲欣西亞和Shane任翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／欣西亞和Shane任翔）