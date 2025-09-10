樂天女孩興奮迎豪華跨國嘉賓！ 華莎、中島健人大巨蛋登場

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至14日在台北大巨蛋盛大登場，女孩們率先為球迷暖身！聊到表演嘉賓，廉世彬興奮地說：「華莎、ZICO兩人在韓國都是很有名的歌手，所以非常期待和激動！以前去大學慶典看過華莎的演出，很酷，沒看過ZICO的演出，所以很期待！」樂天三本柱也於9月14日合體演出，廉世彬說：「雖然大家在韓國都有各自的行程，為了展現帥氣的樣子，我們會努力準備的！」

▲廉世彬(中)期待中場演出。（圖／樂天桃猿）

這三天的卡司更是華麗滿檔——9/12名單有金曲歌王李玖哲、「推進隊長」籃籃、椅子樂團進行表演；9/13有ZICO、中島健人、Marz23共同帶來跨國舞台震撼；9/14則由樂天三本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢合體演出，並由華莎、高爾宣壓軸壯麗收尾。無論你喜歡日系偶像、韓流能量還是台灣音樂實力，都能在三天內一次看個夠。

▲中場表演有樂天三本柱。（圖／樂天桃猿）

樂天女孩日籍成員KAHO則難掩興奮，談到中島健人更是直呼：「在日本應該是沒有人不知道的超級巨星！他厲害的地方不只是舞蹈、歌唱，連人品都非常棒。沒想到能在台灣看到他的舞台，真的讓我很期待！」她也笑說自己已經在偷偷幻想，如果能在現場聽到HWASA的真聲，可能會感動到流淚，「這兩天一定會是非常特別的日子！」

▲華莎也是演出嘉賓。（圖／樂天桃猿）

沈珈妤同樣大力誇讚，「中島健人在日本是真的很紅，本身是傑尼斯出身，之前是 Sexy Zone 的成員，形象常常是『王子系』代表，笑容很招牌，也因為主持、戲劇、音樂多方發展，所以知名度一直很高。」她更補充去年他與木谷龍也合唱動畫《我推的孩子》主題曲〈FATAL〉，副歌舞步引發模仿熱潮，「他的魅力就是這種『帥氣又會搞笑』的反差，真的很難讓人不愛上！」

▲演出嘉賓中島健人。（圖／樂天桃猿）

樂天女孩們最後也誠摯邀請所有球迷，把9月12日至14日的行程留給台北大巨蛋！不僅能見證ZICO開球、與華莎共度最震撼的夜晚、享受中島健人的浪漫舞台，更能近距離欣賞樂天女孩全新表演。女孩們興奮喊話：「我們球場見！」這場棒球與音樂的跨界盛宴，絕對不能錯過！