《用九柑仔店》張軒睿送走阿公林義雄　憶6年前他敬業「兩腳水腫」

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林義雄（本名林正雄）傳出在昨（9）日過世，享耆壽90歲，他曾獲第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎，在《用九柑仔店》中飾演張軒睿的爺爺，後續兩人又在《不愛，愛》中合作。稍早，張軒睿收到林義雄過世的噩耗也做出回應。

▲資深演員林義雄傳出離世噩耗。（圖／攝影中心攝）

張軒睿透過經紀人回應「義雄阿公在《用九》拍攝現場就很像我們每個人的阿公一樣，很真心在照顧小孩子們，天氣太熱會提醒我們不要站在太陽底下太久、一定要多喝水。我有一場做夢夢到被他打巴掌的戲，拍攝當下阿公一直捨不得打下去，就算我們鼓勵他沒關係，他出手也都很小力，深怕我會痛，阿公真的非常溫暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張軒睿緬懷林義雄。（圖／翻攝自張軒睿臉書）

回憶拍攝《用九柑仔店》過程，張軒睿想起了林義雄的溫暖，進一步表示「我也記得有一天阿公拍攝時間比較晚，兩腳都水腫了，工作人員關心他他要不要先休息，但他還是堅持要拍完，是非常敬業的前輩。」後來在《不愛，愛》的拍攝也再次合作，他說道「我一見到他就馬上衝過去抱他、叫阿公。雖然重逢於另一部戲，但瞬間又夢回《用九》的溫馨感。」

▲張軒睿緬懷林義雄。（圖／翻攝自張軒睿臉書）

最後，張軒睿緬懷林義雄，感性說道「相信阿公的溫暖會一直留在我們後輩心中，也希望阿公到了另一個世界更幸福快樂。」