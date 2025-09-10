YTR自稱酒駕獵人「追到對方自撞身亡」　遭檢方起訴：不是我的錯

記者張筱涵／綜合報導

韓YouTuber崔某主要拍攝「酒駕獵人」為主題的影片，日前因在直播中追逐疑似酒駕的車輛，間接導致對方自撞路邊貨車身亡，被檢方依違反《暴力行為處罰法》共同恐嚇等罪名起訴。案件近日於光州地方法院首度開庭，他在庭上強調「不是我的錯」，全面否認責任。

這起案件發生於去年9月22日凌晨，崔某認為由30多歲A男酒駕，因此跟著訂閱者們一同追逐，並同步進行直播。A男在被多方圍堵追趕時，撞上停放的貨車後引發火燒車，不幸喪生。

檢方指出，崔某的行為對事故發生具有直接或間接影響，因此提起公訴。辯護律師則辯稱，崔某的行為僅是為了「阻止酒駕逃逸並交給警方」，否認涉嫌，除崔某外，當時參與追逐的11名訂閱者也一併被送辦，其中3人承認犯行，檢方求處各韓幣300萬元（約台幣7.5萬元）罰金，法院將於11月18日再度開庭，屆時將播放直播錄影並傳喚證人，以釐清責任。

據了解，崔某還涉及其他爭議行為，包括在2023年12月非法限制一名未飲酒駕駛的行動，以及去年1月直播警方酒駕取締現場，間接引發駕駛與訂閱者的衝突。此案引起輿論高度關注，外界批評 YouTuber以「抓酒駕」為名義進行自發追逐，不僅無助於公共安全，反而可能造成更大危險。

