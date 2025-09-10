最美國中生是她！　被嗆臉圓靠「Jolin作息」成功甩肉

▲ SINBY欣菲化身「心動快遞員」發送新歌〈愛我就送超急件〉。（圖／品緁娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

年僅16歲唱跳女孩SINBY欣菲化身「心動快遞員」發送新歌〈愛我就送超急件〉，升上高中後，她在新作品中展現蛻變後的全面爆發力，歌聲與舞力都更上層樓，談到15到16歲的蛻變，SINBY欣菲笑說：「心態上更開放，少了一點容貌焦慮，能更大方接受自己的樣貌，並加強自己的優勢，進而發揮到舞台上。」她坦言曾因「嬰兒肥」被笑臉圓，但現在更接受自己。

欣菲笑稱：「雖然嬰兒肥還在，但我覺得很自然，而且很多人都說要珍惜現在膠原蛋白滿滿的時光！」自認「健康美」的她，未刻意追求白皙皮膚，熱愛戶外活動讓她曬出健康膚色，更添自信美，被問及是否為發片減肥，欣菲透露：「有稍微控制一下體重，沒有太刻意，有時候前一天吃太多就會隔天吃代餐。然後就是像蔡依林一樣早點睡，睡飽八小時，讓身體自然調整。」

MV則講述浪漫快遞的青春戀曲，SINBY欣菲一人分飾「快遞員」及「被分手的落寞少女」。女主角收到前男友求復合的包裹卡片，在單身派對上思考是否復合或勇敢分手，面臨愛情選擇題，處女座理性思維的SINBY欣菲，拍攝時自招面對「吃回頭草」是堅決SAY NO。她表示：「我是個完全不會跟舊情人復合的人，即使對方寫信來也不會看，因為分手就是分手了，再怎麼有誠意也無法打動我。」

為了應付難度較高的舞蹈，並在LIVE表演從容唱跳，SINBY特別開啟「跑步機唱歌」訓練模式。她表示：「因為舞蹈動作比較多，怕唱跳會更喘，因此想透過邊跑步邊唱歌來訓練體力跟呼吸。」被問到生日願望，SINBY表示：「希望表演舞台能力要再提升，更多人聽見我的音樂，感受屬於青春的能量！」