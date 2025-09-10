坂口健太郎「PRADA派對遇永野芽郁」燃愛火！劈腿時間軸曝光…IG洩密

記者陳芊秀／綜合報導

34歲日本男星坂口健太郎被爆與大3歲的化妝師女友A小姐的同居戀情，10日又爆出「禁斷三角戀」，被指劈腿人氣女星永野芽郁。對此永野芽郁所屬經紀公司罕見回應感情：「向本人確認後，過去曾交往過是事實，但當時我們並不知道對方（坂口健太郎）也正與另一位交往中。」三角關係曝光。

▲坂口健太郎爆同居化妝師，又被爆永野芽郁秘戀內幕。（圖／翻攝自IG）

據《週刊文春》報導，A小姐的友人向媒體爆料，坂口健太郎太受歡迎，與他合作過的人幾乎都會喜歡上他，令化妝師女友A小姐一直處於警戒狀態，且3年前他在與女友同居時，又與永野芽郁關係親密。而他與永野芽郁於2015年合作電影《俺物語!!》、2020年合作電影《假面病棟》，兩人組合還有粉絲取名「めいたろう（Mei-Taro）」，一起受訪時都稱雙方「像兄妹」。

連永野芽郁友人也爆料，坂口健太郎2022年時擔任PRADA的品牌推廣大使，與2019年就擔任品牌大使的永野芽郁再度相遇，並在品牌主辦的派對一口氣拉近距離，當時，永野芽郁曾向身邊的人說：「坂口健太郎在對我猛烈追求耶～。這很不得了了吧！」整個人喜形於色。

坂口健太郎2022年7月21日曾在IG上傳與永野芽郁的合照，配文，並傳出在此後不久，兩人關係越來越親密。永野芽郁友人透露「永野曾說『因為要結婚了，所以就算被周圍的人發現也沒關係』，在外面也和坂口（健太郎）大方地牽手約會。《女性SEVEN》2023年11月23日曾報導，永野芽郁在日本武道館舉行的粉絲活動，坂口健太郎曾悄悄前往觀賞。

▲坂口健太郎IG上傳與永野芽郁合照，日媒爆料兩人在不久後關係變得更親密。（圖／翻攝自IG）

且坂口健太郎去年春天時，向化妝師女友A小姐坦承與永野芽郁的關係，A小姐用他的手機打給永野芽郁，開口怒嗆「妳這個人，到底是什麼意思」、「不要靠近我的男人」。知情人士透露，坂口健太郎當時很想與化妝師女友分手，和永野芽郁在一起，但是因為優柔寡斷的個性，致使仍和化妝師女友維持關係。