朝聖日本花火節…于卉喬「激美浴衣照」曝光　升大學近況公開！

記者黃庠棻／台北報導

日前才剛考上大學的女星于卉喬（喬喬）趁著開學前到日本旅遊，分享本次旅遊的有趣經歷，她笑說第一次去拍拍貼機，拍貼機的功能跟款式之多讓她驚嘆連連。

▲于卉喬升大學前到日本旅遊。（圖／光意娛樂提供）

對此，于卉喬表示「我的眼睛被無限放大，第一眼看完全沒認出是我自己，覺得超有趣。但我挑照片畫圖的時候超級緊張，因為他們有時間限制，但貼紙、風格濾鏡都超多，我要雙手並用兩邊同時畫才來得及。」

于卉喬還體驗了穿浴衣看花火節，跟幾萬人一起看煙火，租借浴衣的工作人員更讓她印象深刻「他們動作超級快，從挑服裝配件、穿浴衣到弄好頭髮不到半小時，但態度都非常好而且流暢自然，不會有很趕時間的感覺，我進去之後就被帶著一個一個關卡的弄就結束了。」

為交通方便，于卉喬還特別找了花火節地點附近的住宿，回到房間後樓下都還是滿滿的人潮，笑說當晚除了煙火聲，現場最響亮的就是警察們疏散人潮的口哨聲。

此次，于卉喬還特意到保佑藝能成就的花園神社參拜，並買了一個祈福御守祈求演藝順利。即將大學開學的她，開心表示很期待大學生活，並透露自己仍會持續進修表演，希望不論表演跟學業都能持續精進、逐步朝目標邁進。