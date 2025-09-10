iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強：演唱會坐3樓也不怕

記者潘慧中／綜合報導

蘋果（Apple）10日凌晨舉辦秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場。受邀出席的KOL莫莉稍早曝光了iPhone 17 Pro Max宇宙橙色、藏藍色款的實機畫面，立刻掀起果粉的高度關注！

▲莫莉分享實機畫面。



莫莉坦言，剛開始看到宇宙橙色iPhone 17 Pro Max的時候，本來覺得看起來很跳，「但是看久了蠻耐看的。」此外，全新系列的拍照功能還有八段變焦，「以前5倍已經很強了，現在直接8倍給你！！！演唱會坐3樓也不怕了吧？？！」

▲宇宙橙色、藏藍色超美！



不只這樣，莫莉透露她最喜歡的功能是自拍時，「鏡頭再也不用把手機轉成橫式！只要按一個鍵就可以拍橫式照片！！！超級方便！！！！而且自拍鏡頭更廣。」

▲▼莫莉很喜歡新功能。



莫莉IG全文：

請原諒我重感冒的燒聲…

我真的盡力在發出聲音了！！！

今天無法JC….直接變安小鳥叫寶鵑

各位觀眾！！！

@apple 全新iPhone 17 Pro Max 真的有橘色

完全是Orange is the new black了！！！

除了橘色也真的有深藍色

大家要買哪一色？？？

這次我最滿意的功能就是自拍鏡頭！！！

再也不用把手機轉成橫式

只要按一個鍵就可以拍橫式照片！！！

超級方便！！！！

而且自拍鏡頭更廣

再來就是直接有8倍變焦

以前5倍已經很強了

現在直接8倍給你！！！

演唱會坐3樓也不怕了吧？？！