iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強：演唱會坐3樓也不怕
記者潘慧中／綜合報導
蘋果（Apple）10日凌晨舉辦秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場。受邀出席的KOL莫莉稍早曝光了iPhone 17 Pro Max宇宙橙色、藏藍色款的實機畫面，立刻掀起果粉的高度關注！
▲莫莉分享實機畫面。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）
莫莉坦言，剛開始看到宇宙橙色iPhone 17 Pro Max的時候，本來覺得看起來很跳，「但是看久了蠻耐看的。」此外，全新系列的拍照功能還有八段變焦，「以前5倍已經很強了，現在直接8倍給你！！！演唱會坐3樓也不怕了吧？？！」
▲宇宙橙色、藏藍色超美！（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）
不只這樣，莫莉透露她最喜歡的功能是自拍時，「鏡頭再也不用把手機轉成橫式！只要按一個鍵就可以拍橫式照片！！！超級方便！！！！而且自拍鏡頭更廣。」
▲▼莫莉很喜歡新功能。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）
莫莉IG全文：
請原諒我重感冒的燒聲…
我真的盡力在發出聲音了！！！
今天無法JC….直接變安小鳥叫寶鵑
各位觀眾！！！
@apple 全新iPhone 17 Pro Max 真的有橘色
完全是Orange is the new black了！！！
除了橘色也真的有深藍色
大家要買哪一色？？？
這次我最滿意的功能就是自拍鏡頭！！！
再也不用把手機轉成橫式
只要按一個鍵就可以拍橫式照片！！！
超級方便！！！！
而且自拍鏡頭更廣
再來就是直接有8倍變焦
以前5倍已經很強了
現在直接8倍給你！！！
演唱會坐3樓也不怕了吧？？！
