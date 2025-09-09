吳宗憲曝鹿希派MV燒光五百萬慘況　談新節目火大「不會再開」

記者葉文正／台北報導



「綜藝天王」吳宗憲日前現身八大電視，錄製《娛樂百分百》YouTube頻道節目單元《CHATGTV》，帶著公司旗下新人歌手陳守恩，以及兒子鹿希派一起跑宣傳。鹿希派坦言自己還是會想要出唱片，「但不想要再花我爸爸的錢，因為也會不好意思。」

▲小賴(左起)，跟憲哥及偉晉。（圖／八大提供）

明白做唱片很辛苦的鹿希派，直言「從小在憲哥的羽翼下成長，生活品質很好，單做唱片很難維持下去，我要面對這樣的現實。」兒子話一講完，吳宗憲立刻跳出來在錄影現場做市調：「有看過鹿希派MV的請舉手！」

▲八大電視《娛樂百分百》吳宗憲（圖中）帶新人歌手陳守恩（圖左二）亮相，抖出兒子鹿希派（圖右二）花500萬拍MV慘況。（圖／八大提供）

主持人賴晏駒（小賴）先舉手，但坦言不知道歌名。視線掃過攝影棚，吳宗憲心灰意冷，「啊！連我們公司自己人都沒看過！」、「這支MV花了500萬，結果沒有人聽過。」小賴小心翼翼地解釋，因為他的事情大家比較耳熟能詳…；鹿希派自嘲：「『故事』比音樂更吸引人。」引來眾人大笑。



吳宗憲與歌手陳守恩結緣於友台節目，當時被陳守恩的歌藝感動，再加上帥氣外型，前前後後觀察對方三次，兩人第四次碰面時，吳宗憲對陳守恩說：「讓我真的感動的表演，我就幫你出專輯。」如今實現承諾，說到做到。吳宗憲稱讚陳守恩的高吭音域，直言可以稱得上是台灣唱高音前三名，「給他機會，誰知道他是不是下一個周杰倫？」看著坐在旁邊的兒子鹿希派說，「我知道他不會是，他現是牛肉麵的老闆。」



談到與吳宗憲相識到現在，小賴觀察到對方幾乎可以不用睡覺，吳宗憲透露自己有一套「野人計劃」-餓了就吃、累了就睡，現在的身體不僅結實，也保持最佳狀態，更自豪沒有做醫美，連面膜都沒貼過。吳宗憲分享自己在東南亞有個外號、四個字，大家猜測叫「星馬天王」，準備揭曉答案的吳宗憲暗示：「再小一點點」，主持人黃偉晉隨即脫口「小王！」，以為真的叫「星馬小王？」惹來所有人一陣大笑，吳宗憲忍不住爆氣解答：「星馬王子！」



吳宗憲被問及如果有人想再請他開節目，他斬釘截鐵表明「不會」，因為事業太忙沒有時間，他說，工廠除了台灣還有海外，甚至遠至德國設點。他形容現在住的地方很像游牧民族，「出門要穿哪件衣服，看我離哪件最近就穿上。」他說：「你們的憲哥沒有離開，他只是去做他喜歡的事情。」本集節目於9月30日上架，更多精采內容請鎖定八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道。