幻藍小熊成軍1週年起內訌！　「誰最美票選」她壓倒性獲勝

GENBLUE幻藍小熊迎接雙喜臨門。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

GENBLUE幻藍小熊今（9日）出席自家公司「天空娛樂」亞洲總部成立剪綵記者會，迎來雙喜臨門，不僅搶先曝光新「熊巢」展新氣象，逢出道滿周年之際，更公布11月8日登高雄流行音樂中心流開唱的「貓膩」細節，將展現SOLO舞台，也開始為接下來「單飛不解散」計畫提前暖身，期盼更成熟的姿態迎接未來舞台。

記者會上，自認是團體中「第一美」的采甄，也打趣笑稱自己把「最美國中生」NICO視為競爭對手，時不時就放大她的照片觀察，目前高二的NICO也抽高變身170公分，腿長直逼長105公分，反擊自己沒在怕，采甄更放話想要跟Nico搶奪「最美大學生」封號，不料現場她們接受蒙眼票選「誰最美」，沒想到采甄壓倒性勝利，團員只有媛媛票投Nico，其他3票都投給采甄，讓現場驚呼聲不斷。

XXIN也分享某次會議時，彼此要分享在心目中的形象和綽號，沒想到輪到她時，現場一片鴉雀無聲，讓她當場走心，爆哭到會議結束為止，NICO解釋：「她就是很完美，沒有什麼可以挑惕的，所以我們想要講更有趣的，但腦袋運轉不夠快，講不出來。」XXIN笑說：「哭完有覺得自己很不成熟，大家都有跟我解釋，應該是我想太多。」

幻藍小熊即將在9月22日發行全新迷你專輯《MIRROR》回歸韓國樂壇的GENBLUE幻藍小熊除了返回首爾作打歌舞台宣傳外，接下來也將展開她們首次的美國宣傳之旅，並將在美國亞歷桑納州當地拍MV及開球，行程滿檔的她們這一去就是近一個月，面對高流演唱會開賣壓力及接踵而來的彩排魔鬼訓練，六位團員直呼壓力山大，首次到南台灣開唱的她們除了跟歌迷積極喊話請大家買票外，而「可甜可鹹」的幻藍小熊，今在記者會最後，一起扮起「鬼臉」，展現自然又不作做的一面。

