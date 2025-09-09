《暴君的主廚》唐白龍被爆中文是配的！　陸配音員公開嘲諷掀爭議

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《暴君的主廚》近日掀起一場意外爭議。劇中有多場演員講中文的橋段，其中飾演唐白龍的韓國演員趙在允因發音標準受到讚賞，不料隨後卻有參與該劇的大陸配音員在社群公開「認領」台詞，並直言：「是我配的音」，還稱「其他人勉強能過，但這個完全不行」，甚至透露第一次在錄音棚聽到原聲時，懂中文的韓國製作人當場與他笑場。

▲趙在允在《暴君的主廚》中飾演唐白龍。（圖／翻攝自韓網、趙在允IG）



這番言論被轉到韓國論壇theqoo，引發熱烈討論。許多韓國網友批評該配音員缺乏專業精神，認為即便演員外語表現不佳，也不應公開嘲諷，直言「能因為韓國演員不會中文而得到工作，應該心懷感激」、「外國人不會另一種語言很正常，為何要這樣奚落」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲配音員留言惹議。（圖／翻攝自韓網）



也有觀眾藉此機會表達對劇中中文橋段的不滿，認為大量外語台詞影響觀感，留言稱「乾脆用韓語演就好，反正是架空劇情」、「每次中國使臣出場講中文都很冗長，讓人出戲」。

部分激烈網友更直言「中國演員拍韓劇時也常用配音，沒什麼好嘲笑的」、「自己國家演員也會被配音，怎麼還敢擺架子」。該名配音員已刪除相關留言，但爭議仍持續延燒。