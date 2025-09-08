MTV音樂錄影帶大獎揭曉！女神卡卡「掃4獎」成大贏家

記者許逸群／綜合報導

西洋樂壇音樂盛事2025年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）在台灣時間今（8日）上午於紐約UBS體育館圓滿落幕，嘻哈巨星LL酷J（LL COOL J）擔任本屆主持人，流行天后女神卡卡（Lady Gaga）入圍 12 項最後抱回「年度藝人」、「最佳組合音樂錄影帶」 等4項大獎，成為獲獎數最多的大贏家；亞莉安娜（Ariana Grande）則是以微電影〈brighter days ahead〉拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」等 3 座大獎，莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）同樣抱回 3 項並列第二。

▲卡卡拿下4項大獎成為大贏家。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡當晚在紐約麥迪遜廣場花園有「The MAYHEM Ball」巡演，但她依然在演唱會前驚喜撥空出席VMA，並在典禮一開始就風光拿下「年度藝人」，她在致詞時感性表示：「身為一位藝術家是一種紀律，旨在深入人心，在那裡扎根，並提醒他們要勇敢築夢的技藝。作為一位藝術家的責任，是要讓觀眾微笑、起舞、流淚並得到釋放。」

卡卡表示要將獎項獻給觀眾，「你們非常值得擁有一個閃耀的舞台，我將所有的掌聲獻給你們。謝謝小怪獸（女神卡卡粉絲名），感謝你們總是支持我，也支持我心中的那隻怪獸。」

除了領獎外，女神卡卡也帶來前一晚在麥迪遜廣場花園個人演唱會上的精彩預錄演出，她頭上頂著巨大丸子頭，在此趟巡演中經典的巨型籠子舞台霸氣登場，以超夯舞曲〈Abracadabra〉揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛；接著一眨眼卡卡馬上進入籠中，換上全白裙裝、頂著一頭散髮，帶來上週甫推出的全新單曲〈The Dead Dance〉，熱跳 MV 中的魔性死亡之舞，舉手投足展現舞台女王風範。

亞莉安娜以〈brighter days ahead〉風光拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」、「最佳流行音樂錄影帶」和「最佳長篇音樂錄影帶」，她第一次上台領獎時先是感謝父親在MV中獻出演出處女秀，在領取壓軸大獎時也感謝粉絲伴她一同成長：「藝術從我小時候就是我的避風港。我很感激能以此作為我的事業，並擁有如此熱情且支持我的粉絲們。」她形容專輯《永恆陽光》（eternal sunshine）是關於從創傷中療癒，她暖心向觀眾喊話：「如果你也在那樣的過程中，請繼續前行，因為我保證未來會有更光明的日子。」

▲亞莉安娜風光拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」。（圖／環球音樂提供）

莎賓娜卡本特上月底甫推出全新專輯《Man’s Best Friend》，今天即在典禮上帶來主打歌〈Tears〉演出。舞台以街頭為背景，莎賓娜從印有她名字的人孔蓋驚喜登場，身穿一襲閃亮白色流蘇裙裝搭配黑絲襪，領著變裝皇后舞群邊唱邊跳，中間她走進電話亭脫掉上衣，僅留下流蘇內衣，在雨中忘情熱舞，舞群們也在演出中舉著支持變裝皇后與跨性別者的標示。

莎賓娜在拿下「最佳專輯」時表示：「我們都知道這個世界常常充滿了批評、歧視與負面情緒。所以能夠成為某種能帶來光明，讓你微笑、起舞，甚至讓你覺得整個世界都任你主宰的一部分，對此我心懷感激。」

▲莎賓娜卡本特拿下最佳專輯等大獎。（圖／環球音樂提供）

其他演出部分，串流霸主巨星馬龍（Post Malone）與葛萊美入圍肯定的 Jelly Roll 演出合作曲〈Losers〉。全英最佳男歌手提名肯定搖滾新星YUNGBLUD與史密斯飛船（Aerosmith）主唱Steven Tyler和吉他手Joe Perry，以及葡萄牙裔的美國吉他手Nuno Bettencourt，攜手共演今年離世的重金屬教父奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）的多首金曲向其致敬。

另外獲得本屆「音樂錄影帶先鋒」的天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、J巴爾文（J Balvin）、DJ Snake、康納格雷（Conan Gray）、Lola Young 等人也都帶來精彩演出。