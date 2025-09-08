陳美鳳同框胡瓜、林志穎！參加歐漢聲女兒生日趴「穿全白」踩七月禁忌

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳在演藝圈擁有極佳人緣，時常透過社群網站分享與圈內好友相聚的時刻。她近日參加乾兒子歐漢聲女兒「歐小妹」滿1歲的生日抓周派對，曬出大合照，不僅有綜藝天王胡瓜，更有「不老男神」林志穎，三位橫跨不同世代的電視圈大咖罕見同框，讓粉絲又驚又喜，直呼是「神仙組合」。

▲陳美鳳參加歐漢聲女兒生日趴，同框胡瓜與丁柔安夫婦、林志穎。（圖／翻攝自臉書）

從照片中可見，歐小妹的生日抓周派對似乎以「白色」為主題，所有嘉賓皆身穿白色系的服裝，場面溫馨可愛。陳美鳳與歐漢聲，加上胡瓜、林志穎、丁柔安等人難得同框，歐漢聲牽著寶貝女兒入鏡，眾人臉上都掛著開心的笑容，顯見私交甚篤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳美鳳在派對也和歐漢聲夫妻、歐媽媽、丈母娘拍下合照，形容「畫面滿滿的愛！」她還提到巧遇林志穎一家人「我和林媽媽很熟，他們一家果然是顏值天花板，帥哥美女基因太強大啦，好久沒看到瓜哥了，好像更帥了」。文末更特別祝福歐小妹平安幸福長大。

▲陳美鳳把歐漢聲當乾兒子，同框歐漢聲夫婦、歐漢聲媽媽還有岳母。（圖／翻攝自臉書）

網友見到影視圈大咖同框，紛紛來朝聖合照留言「看見鳳姐跟瓜哥合體⋯⋯我就想喊民視第一發發發，大家繼續幸福快樂喔」、「這種歡樂的氣氛超棒的」。其中有人憂心提醒「農曆七月不是說不要全身穿白色 衣服，结果美鳳姐每次都穿白色衣服」。留言釣出陳美鳳親回：「今天的主題是白色衣服，但我每次都會拿有顏色的包包。」