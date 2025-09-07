快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

記者孟育民／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。隨著輿論擴大，稍早龔美富親自發聲，證實已請辭以示負責，「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。」

▲江祖平槓上三立副總兒龔益霆，龔美富證實已請職。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



龔美富證實請辭副總一職，並表示愧對過去三立的恩情，並對兒子所捲入的風波向社會大眾道歉，目前已委託律師，一切交給司法還原真相，「身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。我已自請離職，以示負責，並向一路扶持我的老東家三立電視，致上最誠摯的歉意與感謝。。」

▲龔益霆 。（圖／翻攝自IG）

對此，三立電視今（7）日晚間證實，龔美富資深副總今日向公司表達主動請辭，以示負責，其子也會面對司法，交由司法去釐清真相。三立電視也准予同意離職，後續仍將持續進行內部調查與檢討，釐清事實真相與確保同仁權益獲得保障。

龔美富聲明如下：



大家好，我是龔美富。

近日因犬子所涉事件爭議，引發社會各界關注與討論，不僅浪費許多公共資源，也造成輿論的紛擾，我深感抱歉；尤其是對三立電視造成的傷害，更是讓我過意不去！

身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。我已自請離職，以示負責，並向一路扶持我的老東家三立電視，致上最誠摯的歉意與感謝。

身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。

再次向三立電視、同事夥伴，以及社會大眾致歉。未來我將以更謹慎與謙卑的態度面對人生，承擔身為父親與社會一份子的責任。

龔美富