80歲日大咖主持塔摩利認：有失智症徵兆！　「所有症狀都有」

記者田暐瑋／綜合報導

日本資深主持人塔摩利（原名：森田一義）因主持《Music Station》在台灣聲名大噪，黑墨鏡是他的招牌造型，已經80歲的他近日公開坦承自己出現失智症前兆，身體狀況令人憂心。

塔摩利6日在NHK的《知的探求前沿 森田一義・山中伸彌的！？》節目中坦承出現失智症的徵兆，「所有徵兆都有。」且身邊的同齡人有些已經罹患失智症，他說道：「像是人的名字想不起來，做過的事情忘記了，打開冰箱後會想『我為什麼要打開冰箱？』，然後茫然地享受著冰冷的風。」

▲塔摩利。（圖／翻攝自日網）



[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，不只塔摩利，好萊塢巨星布魯斯威利也罹患失智症，妻子艾瑪（Emma Heming Willis）證實，為了讓布魯斯威利得到更好的照顧，已經將他轉至專業機構居住，和家人分開。艾瑪坦言：「這是三年來最困難的決定，但這樣對全家人更好，尤其是兩個年幼的女兒。」

不過艾瑪表示，仍然能感受布魯斯威利還認得家人，「我感覺他有，當他和我們在一起的時候，能感覺到他會比較興奮。」有時布魯斯威利會牽著家人的手，「我們親吻他、擁抱他，他也會回應著我們，而且很投入。」

