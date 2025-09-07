《96分鐘》片長不是96分鐘！觀眾「膀胱爆炸」　網急發警告：記得先去廁所

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》自上映以來，在社群平台Threads上引發現象級討論，成功帶動票房熱潮，許多觀眾回報「連晚上11點的場次都幾乎坐滿」，顯示電影口碑持續發酵，吸引大批影迷進場支持。不過卻有觀眾特別「警告」，片長其實不是96分鐘，提醒大家「記得先去廁所」。

▲《96分鐘》是台灣首部以高鐵為題材的災難動作，上映後在Threads上引發現象級討論。（圖／華影國際提供）

這股觀影熱潮中也出現了有趣的「小插曲」。不少觀眾因片名《96分鐘》而誤以為電影片長就是96分鐘，因此放心地在觀影前未先上廁所，沒想到卻在觀影過程中憋尿憋到崩潰。但由於劇情精彩、節奏緊湊，讓他們即使「膀胱爆炸」也捨不得離席去上廁所。為此，許多熱心觀眾特別提醒：「雖然片名是《96分鐘》，但片長是118分鐘，將近兩個小時，請記得要先去洗手間！」

▲《96分鐘》林柏宏、宋芸樺勤跑宣傳。（圖／華影國際提供）

對於片名的「誤會」，監製鄒介中也親自解釋：「片名的『96分鐘』其實是高鐵台北到高雄的直達車時間。」他更開玩笑表示：「一趟車是96分鐘，但故事還得有些鋪陳，那肯定會超過的。而且我們籌備拍攝了很久，現在高鐵也進步了，直達車已經縮減到94分鐘。」這番幽默的解釋，讓觀眾恍然大悟，也對劇組的用心和細節感到佩服。

▲《96分鐘》宋芸樺飾演警察，支持著丈夫林柏宏。（圖／華影國際提供）

電影中，林柏宏和宋芸樺的揪心演技更是感動無數觀眾。作為台灣影壇少見的災難動作類型片，《96分鐘》耗資高達1.6億台幣，這也讓許多觀眾在感動之餘，紛紛表達支持：「沒想到台灣也能拍出這種電影，真的很擔心他們賠錢，但也很感動他們願意嘗試。」這不僅是對電影品質的肯定，更是對台灣電影產業勇於挑戰新題材的鼓勵。

▲《96分鐘》林柏宏飾演前拆彈專家宋康任。（圖／華影國際提供）



值得一提的是，《96分鐘》籌備超過9年之久，卻因為上映時間恰巧與日本電影《新幹線驚爆倒數》同年，竟引來部分酸民質疑：「是不是抄襲日本？」此番言論立即遭到廣大網友打臉：「兩部電影講的故事完全不一樣，而且只差四個月，最好是四個月內可以抄襲還拍完一部電影，會說這種話的人，根本就沒看過這兩部電影吧。」這也再次證明了《96分鐘》的獨創性與製作團隊的努力，同時證明了台灣電影在題材選擇和製作水準上不斷突破。