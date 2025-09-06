龍千玉看周氏兄弟提皮箱突落淚！　回憶童年搬20幾次家

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，主題「百年歌謠傳唱經典」歡迎台語情歌天后龍千玉以及金曲歌王施文彬，主持人白冰冰說龍千玉首次與施文彬搭檔，挑戰自己從來沒唱過的〈你我相逢〉。

▲龍千玉有著精湛演出。（圖／民視提供）

白冰冰說因為施文彬出道即成功，跟他首次合作的女歌手就是江蕙，合作的歌曲都大紅大賣，龍千玉這次特別為他練了歌，來看看施文彬的超強氣場。陽帆也提到當年也跟江蕙合作〈一種感覺〉，在星馬一帶歌唱排行榜霸榜20幾週，讓他驚訝不已，還問了對方為什麼成績這麼好？結果對方回答是因為江蕙，爆笑往事讓全場笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽帆(左起)、龍千玉、施文彬與白冰冰談當年趣事。（圖／民視提供）

戰況激烈的「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖與弟弟周祐均帶來〈台北今夜冷清清〉讓情歌天后龍千玉淚灑錄影現場，鮮少在節目落淚的龍千玉，提起童年往事突哽咽說：「一開場看到哥哥周柏霖帶著弟弟提著皮箱，那種台北冷清的夜，我感同身受，童年我搬了20幾次家，有對小姊弟拖著皮箱落寞走在街上，我就是那位姊姊」，兩人表現讓龍千玉大力讚賞，也希望他們表現越來越好。