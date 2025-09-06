婁峻碩1句話遭網炎上「紅了就挑粉絲」　無奈回應揭真相：沒做錯事

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩將於9月13、14日在台中Legacy開唱，前天無預警發行全新EP《緩》，雙主打〈No Rush〉、〈刀〉MV同步上架，以Trap元素展現批判氛圍，炸裂編曲宣告回歸饒舌身分。他透露「緩」象徵沉澱與體悟，坦言曾焦慮「怕沒流量」，如今提醒自己放慢腳步，把重心回歸創作。

▲ 婁峻碩推出新EP 《緩》。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

新歌兩首互為因果，從〈No Rush〉冷靜自持，到〈刀〉狠狠出擊，完整呈現他一年來的心境。歌詞更開嗆網路炎上文化，諷刺價值觀不合就被群起攻擊的亂象。近期他因為演唱會場地小，呼籲：「今天可以投入演出的朋友很歡迎來參加，如果只是只要坐著聽音樂的人，可能不太適合你。」被酸民解讀「有點名氣就開始挑粉絲」，讓婁峻碩有感而發寫歌回應並唱出網路炎上文化過於氾濫。

他表示：「雖然歌曲有嘲諷，但也希望透過歌曲提醒自己不用去管別人的閒言閒語，專注重心在創作上就好。」 婁峻碩也坦然回應：「這是我的演唱會，我可以自己決定怎麼樣呈現。」他表示，自己只是提出建議，希望觀眾能夠全情投入，「我沒做錯任何事。如果有冒犯到你、讓你不開心，我可以跟你們說SORRY。」

▲ 婁峻碩圓了功夫夢。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

〈刀〉MV則融入東瀛武士美學，婁峻碩難得在鏡頭前舞刀耍拳，連結童年偶像李小龍、成龍與周星馳，實現把功夫元素融入音樂的夢想。他笑說僅花一兩天練基本動作，但拍攝時全情投入，「希望未來能更多嘗試這樣的風格。」自己在小學時期曾加入國術隊，對武術有著真切的熱愛，「一直都很想在自己的音樂或MV中嘗試功夫元素，這次終於有機會實現，算是美夢成真！」