金鐘國婚禮只邀請100人！　「蜜月暫無計劃」住進1.55億新婚豪宅

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像金鐘國（金鍾國）5日結婚，妻子是圈外人。他為了保護另一半的身份，婚禮不僅採非公開形式進行，甚至連地點都是前一天才告知友人在哪辦，曾經承諾：「絕對不會公開老婆的身份。」相當保護妻子隱私。

▲金鐘國5日婚禮圓滿結束。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國的婚禮已經在5日圓滿結束，而過去曾經透露「不是《Running Man》所認識的人」，斬釘截鐵地表示：「絕對不會公開（妻子）。」果然說到做到，根據韓媒報導，金鐘國事前下了封口令，不論是時間、場所、日期都交代「不能對外說」，甚至連儀式地點都是前一天才告知友人在哪辦。

▲金鐘國媽媽終於盼到他結婚。（圖／翻攝自金鐘國IG）



不僅如此，金鐘國也同時叮囑藝人好友連自己的經紀人都不要說，就怕婚禮時間與場地外流。據悉，婚禮只邀請了100人左右，全是金鐘國在圈內的親近好友們，以小規模的形式分享喜悅，而婚禮主持人則是劉在錫。

▲金鐘國結婚後不會馬上去蜜月。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國正式晉升為人夫，在他宣布婚訊的18天內迅速舉行，效率高到連《Running Man》固定班底都吃驚，他在錄製節目時親口證實，且成員事前不知情，池錫辰甚至以為是整人攝影機，就連好兄弟哈哈都愣了許久才回神。另外，金鐘國將住進韓幣62億元（約台幣1.55億元）新婚豪宅，且他因手上還有很多節目錄製行程，根據《OSEN》報導，夫妻倆不會馬上去蜜月旅行，將在新居裡度過兩人世界。