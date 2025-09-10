9月10日星座運勢／獅子鼓勵代替責備！ 巨蟹3運爆棚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：參與重大會議
感情：彼此分享瑣事
財運：入帳金額縮減
幸運色：茶樹色
貴人：雙子
小人：天秤
雙子座
工作：不宜過度交涉
感情：兩人情感融洽
財運：照原計畫理財
幸運色：珊瑚橘
貴人：獅子
小人：射手
天秤座
工作：真誠打動客戶
感情：盡量建立信任
財運：認真奮鬥賺錢
幸運色：水藍色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座
工作：合作愉快順利
感情：放下嚴格要求
財運：財運旺旺滾來
幸運色：碧綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
金牛座
工作：保有個人模式
感情：維持家庭圓融
財運：多方索求利潤
幸運色：冷紫色
貴人：雙魚
小人：魔羯
處女座
工作：商討調整策略
感情：問題要看長遠
財運：維持最初目標
幸運色：夏荷色
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座
工作：學會鼓勵同事
感情：彼此轟轟烈烈
財運：財運滾滾進帳
幸運色：藕粉色
貴人：處女
小人：雙魚
天蠍座
工作：決定當機立斷
感情：坦誠才能長久
財運：錢不牽扯朋友
幸運色：茶綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙魚座
工作：找尋全新機會
感情：渴望關愛體貼
財運：投資理財謹慎
幸運色：金箔色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座
工作：老闆觀察細節
感情：計畫易被打斷
財運：變換花費方式
幸運色：葡萄紫
貴人：牡羊
小人：雙子
獅子座
工作：鼓勵代替責備
感情：彼此互相觀察
財運：可祈福增運勢
幸運色：泥沙色
貴人：天秤
小人：金牛
射手座
工作：優良模範借鑑
感情：別太過於較真
財運：種植招財植物
幸運色：淺粉色
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
