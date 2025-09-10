ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李多慧哭了「乾脆住台灣吧」
LINE免費貼圖限時下載
林襄聲援李芷霖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 李英愛 李多慧 林襄 李芷霖 蘿莉塔 華千涵 白敬亭

9月10日星座運勢／獅子鼓勵代替責備！　巨蟹3運爆棚

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：參與重大會議

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：彼此分享瑣事

財運：入帳金額縮減

幸運色：茶樹色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙子座

工作：不宜過度交涉

感情：兩人情感融洽

財運：照原計畫理財

幸運色：珊瑚橘

貴人：獅子

小人：射手

↑ 看其他星座

天秤座

工作：真誠打動客戶

感情：盡量建立信任

財運：認真奮鬥賺錢

幸運色：水藍色

貴人：金牛

小人：獅子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座

工作：合作愉快順利

感情：放下嚴格要求

財運：財運旺旺滾來

幸運色：碧綠色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座

工作：保有個人模式

感情：維持家庭圓融

財運：多方索求利潤

幸運色：冷紫色

貴人：雙魚

小人：魔羯

↑ 看其他星座

處女座

工作：商討調整策略

感情：問題要看長遠

財運：維持最初目標

幸運色：夏荷色

貴人：水瓶

小人：處女

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座

工作：學會鼓勵同事

感情：彼此轟轟烈烈

財運：財運滾滾進帳

幸運色：藕粉色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天蠍座

工作：決定當機立斷

感情：坦誠才能長久

財運：錢不牽扯朋友

幸運色：茶綠色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙魚座

工作：找尋全新機會

感情：渴望關愛體貼

財運：投資理財謹慎

幸運色：金箔色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座

工作：老闆觀察細節

感情：計畫易被打斷

財運：變換花費方式

幸運色：葡萄紫

貴人：牡羊

小人：雙子

↑ 看其他星座

獅子座

工作：鼓勵代替責備

感情：彼此互相觀察

財運：可祈福增運勢

幸運色：泥沙色

貴人：天秤

小人：金牛

↑ 看其他星座

射手座

工作：優良模範借鑑

感情：別太過於較真

財運：種植招財植物

幸運色：淺粉色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

2小時前

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

17小時前

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

13小時前

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

2小時前

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

12小時前

白敬亭再傳3年情斷！　宋軼被抓包「悄悄取消關注」

白敬亭再傳3年情斷！　宋軼被抓包「悄悄取消關注」

10小時前

林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿：從不拿別人外表開玩笑

林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿：從不拿別人外表開玩笑

11小時前

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽克

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽克

10小時前

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

22小時前

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

2小時前

Sandy女兒1歲了！母女顏值「神複製窄臉尖下巴」 超Q慶生照全被拍

Sandy女兒1歲了！母女顏值「神複製窄臉尖下巴」 超Q慶生照全被拍

23小時前

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

9/9 07:55

熱門影音

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD
IU到台灣了！　入境喜收小泡芙

IU到台灣了！　入境喜收小泡芙
家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」
王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【超壯觀】支持者迎接柯文哲成「超長隊伍」！　網驚呆：總統級見面會

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前5

iPhone 17 Pro「宇宙橙實機畫面曝」！2新功能超強：演唱會坐3樓也不怕

52分鐘前1

孫生細肩裙翻跳上車舞！　留言歪樓狂讚「腿又長又美」

58分鐘前0

《繁花》男星入住養老院！「追求有尊嚴的晚年生活」曾闢謠兒女不孝

1小時前1

法國電影動畫中心將率團赴台合作！點名XR領域：台灣一定是首選

1小時前22

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

2小時前1

9月10日星座運勢／獅子鼓勵代替責備！　巨蟹3運爆棚

2小時前23

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

2小時前30

張惠妹媽媽7年前罹癌3病纏身！連尾牙都取消…停工1年陪母抗病魔

2小時前30

努力籌錢！謝震廷爆失聯後首終露面　「開唱女友伴身旁」

2小時前53

江祖平「有個底迪陪還不錯」卻上賊船！至今仍失眠：老花眼才交往

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵
    2小時前4465
  2. 吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！
    17小時前3814
  3. 李英愛14歲女兒參加偶像徵選
    13小時前4
  4. 張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關
    2小時前6
  5. 李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」
    12小時前4415
  6. 白敬亭再傳3年情斷！宋軼被抓包「取消關注」
    10小時前101
  7. 林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿
    11小時前207
  8. 蘿莉塔穿白洋裝錄影被說怪　回家驚覺：總不能全打馬賽克
    10小時前186
  9. 三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光
    22小時前2020
  10. 起底小禎帥男伴「廚男天菜」！
    2小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合