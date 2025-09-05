申請6次都被拒...李聖傑傳年底攻蛋！　經紀公司回應：的確在規劃

記者蔡琛儀／台北報導

李聖傑相隔3年強勢回歸，推出籌備13年的「FACE三部曲」最終章《FACE III 未來》，而他6年前曾站上高雄巨蛋開唱，申請6次卻遲遲無法取得小巨蛋檔期，網路上有消息指出，李聖傑將在12月27日登上小巨蛋，對此經紀公司回應：「目前的確在規劃籌備演唱會，但具體的時間地點跟售票資訊，將以官方公告為主。」

▲李聖傑傳出年底將登上小巨蛋。（圖／華納提供）

李聖傑首波主打〈複製貼上〉由崔惟楷作詞，李聖傑與張簡君偉、陳思翰合力作曲，以復古Disco Funk曲風展現科技反差感，他坦言現代人生活離不開科技，卻也常陷入同質化，希望大家都能活出獨特。新歌封面充滿復古元素，歌詞更直白唱出大眾心聲：「再也不想／活得像複製貼上。」

李聖傑提到社群與ChatGPT雖方便，但也可能讓人失去獨特想法，因此提醒自己創作絕不「複製貼上」。每段副歌乍聽相似，其實都藏有不同變化。他笑說唯一會「複製貼上」的情境是混音時開玩笑說「這段直接貼到下一段」，但這次專輯絕不將就，每首作品都力求突破。專輯母帶遠赴美國知名錄音室，由Coldplay、Dua Lipa等巨星御用後期工程師操刀，展現國際規格。

除〈複製貼上〉外，新專輯還收錄多首情歌，呈現對社會觀察與愛情思索。李聖傑暖心表示，希望歌迷在《FACE III 未來》中，不僅能感受到他的突破與努力，也能聽見不同面向的情感與生命提問。新歌也將在本週六大馬演唱會上首唱。